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Социальный автопоезд прибыл в Кирсановский район
Вчера, 15:07
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На этот раз «Забота» побывала в одном из самых отдаленных сел Кирсановского района – Чутановка. Прием осуществлялся в местной школе. По данным областной администрации, почти 200 человек посетили медиков. Врачи провели более 330 исследований и выявили 18 случаев хронических и острых заболеваний. Порядка 60 человек направлены на дополнительное обследование в Кирсановскую центральную районную больницу. Еще 15 местных жителей получили направление в областную клиническую больницу.
Уже 7 апреля автопоезд вновь отправится в тамбовскую глубинку. Ждать медицинскую бригаду будут в поселке Вяжли Моршанского района.
Напомним, в состав автопоезда входят самые востребованные специалисты - хирург, отоларинголог, гинеколог, офтальмолог, педиатр, онколог, невролог, эндокринолог, стоматолог, кардиолог и специалист УЗИ-диагностики.
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