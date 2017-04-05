Федеральный бюджет выделит на ремонт тамбовских дорог более 197 миллионов рублей Комментариев: 0



В управлении автомобильных дорог области добавили, что это дополнительные средства к тем, которые уже заложены в региональном дорожном фонде. Сейчас его размер составляет порядка 3 миллиардов рублей. В ближайшее время будут определены объекты, которые подлежат ремонту.



По сообщению областной администрации, средства, выделенные из федерального бюджета, пойдут на ремонт сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Федеральный бюджет направит на ремонт дорог в Тамбовской области 197,4 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Дмитрий Медведев.В управлении автомобильных дорог области добавили, что это дополнительные средства к тем, которые уже заложены в региональном дорожном фонде. Сейчас его размер составляет порядка 3 миллиардов рублей. В ближайшее время будут определены объекты, которые подлежат ремонту.По сообщению областной администрации, средства, выделенные из федерального бюджета, пойдут на ремонт сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.



