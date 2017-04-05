Тамбовчанам предлагают получить загранпаспорт менее чем за 15 дней Комментариев: 0



Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, для участия в акции нужно зарегистрироваться на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг на сайте gosuslugi.ru и через него подать все необходимые документы. Срок оформления паспорта для детей до 14 лет составит всего один день. Заявители старше 18 лет смогут получить заграничный паспорт в течение 15 дней. Стандартный срок оформления документа составляет 30 дней.



Подробности акции по телефонам: (4752)77-28-22, с понедельника по пятницу с 09.00-13.00 и с 14.00-16.00. Управление по вопросам миграции до конца апреля продлевает акцию «Сэкономь время». В рамках нее тамбовчане в короткие сроки смогут оформить заграничные паспорта с пятилетним сроком действия.Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, для участия в акции нужно зарегистрироваться на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг на сайте gosuslugi.ru и через него подать все необходимые документы. Срок оформления паспорта для детей до 14 лет составит всего один день. Заявители старше 18 лет смогут получить заграничный паспорт в течение 15 дней. Стандартный срок оформления документа составляет 30 дней.Подробности акции по телефонам: (4752)77-28-22, с понедельника по пятницу с 09.00-13.00 и с 14.00-16.00.



