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» » » Донорская акция прошла в Котовске

Донорская акция прошла в Котовске

Сегодня, 10:54
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Донорская акция прошла в Котовске Жители Котовска присоединились к донорской акции. Десятки человек пришли к мобильному пункту заготовки крови, который прибыл в город.

Более 80 котовчан пожелали сдать кровь. В этот список вошли медики, работники предприятий и администрации города.

Передвижной комплекс приезжает в город раз в три месяца. В местной администрации отмечают, что забор крови проводится в стерильных условиях. Процедура полностью безопасна для здоровья. Кровь требуется всегда, вне зависимости от группы.

Фото администрации Котовска
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