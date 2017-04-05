Донорская акция прошла в Котовске Комментариев: 0



Более 80 котовчан пожелали сдать кровь. В этот список вошли медики, работники предприятий и администрации города.



Передвижной комплекс приезжает в город раз в три месяца. В местной администрации отмечают, что забор крови проводится в стерильных условиях. Процедура полностью безопасна для здоровья. Кровь требуется всегда, вне зависимости от группы.



Фото администрации Котовска Жители Котовска присоединились к донорской акции. Десятки человек пришли к мобильному пункту заготовки крови, который прибыл в город.Более 80 котовчан пожелали сдать кровь. В этот список вошли медики, работники предприятий и администрации города.Передвижной комплекс приезжает в город раз в три месяца. В местной администрации отмечают, что забор крови проводится в стерильных условиях. Процедура полностью безопасна для здоровья. Кровь требуется всегда, вне зависимости от группы.



