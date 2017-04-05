|
Донорская акция прошла в Котовске
Сегодня, 10:54
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители Котовска присоединились к донорской акции. Десятки человек пришли к мобильному пункту заготовки крови, который прибыл в город.
Более 80 котовчан пожелали сдать кровь. В этот список вошли медики, работники предприятий и администрации города.
Передвижной комплекс приезжает в город раз в три месяца. В местной администрации отмечают, что забор крови проводится в стерильных условиях. Процедура полностью безопасна для здоровья. Кровь требуется всегда, вне зависимости от группы.
Фото администрации Котовска
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.