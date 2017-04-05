Тамбовские волонтеры благоустраивают места захоронений Комментариев: 0



На днях к уборке мест захоронений присоединятся волонтерские отряды города Тамбова: «Прометей», «Милосердие», «Железнодорожник», «Дорогами Данко», «По зову сердца», поисковый отряд «Альтаир» и другие.



10 апреля на Воздвиженском кладбище более 100 человек примут участие в городской акции по уборке воинских захоронений и памятных досок «Память Победы». Акция начнется с митинга с участие ветеранов Великой Отечественной войны.



В рамках акции, которая будет проведена комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города, силами волонтеров будет обновлено более 200 захоронений, а также памятные доски и обелиски. Работу по благоустройству мест захоронений волонтерские отряды ведут в течение года. На территориях установлены таблички с указанием отряда, ответственного за захоронение. Как сообщает администрация города со ссылкой на городской Совет по добровольчеству, в этом году в связи с увеличением новых захоронений таких табличек станет больше.



Только в 2016 году на Тамбовщину вернулись несколько воинов Великой Отечественной войны. Захоронение останков уроженцев Тамбовской области состоялось в июне и сентябре. В преддверии светлого праздника Пасхи в Тамбове ведется благоустройство мест захоронений. Ежедневно сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал» убирают территории, вывозят мусор, красят металлические ограждения, завозят песок.На днях к уборке мест захоронений присоединятся волонтерские отряды города Тамбова: «Прометей», «Милосердие», «Железнодорожник», «Дорогами Данко», «По зову сердца», поисковый отряд «Альтаир» и другие.10 апреля на Воздвиженском кладбище более 100 человек примут участие в городской акции по уборке воинских захоронений и памятных досок «Память Победы». Акция начнется с митинга с участие ветеранов Великой Отечественной войны.В рамках акции, которая будет проведена комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города, силами волонтеров будет обновлено более 200 захоронений, а также памятные доски и обелиски. Работу по благоустройству мест захоронений волонтерские отряды ведут в течение года. На территориях установлены таблички с указанием отряда, ответственного за захоронение. Как сообщает администрация города со ссылкой на городской Совет по добровольчеству, в этом году в связи с увеличением новых захоронений таких табличек станет больше.Только в 2016 году на Тамбовщину вернулись несколько воинов Великой Отечественной войны. Захоронение останков уроженцев Тамбовской области состоялось в июне и сентябре.



