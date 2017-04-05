Жители Мичуринска выйдут на митинг против терактов Комментариев: 0



Вчера митинг в поддержку жителей северной столицы состоялся в областном центре. Более 15 тысяч человек собрались в центре города, на площади перед дворцом спорта «Кристалл», чтобы почтить память погибших. Тамбовчане возлагали цветы к установленной импровизированной стеле и зажигали свечи.



3 апреля в метро Санкт-Петербурга смертник привел в действие взрывное устройство. На месте теракта погибли 11 человек. Трое скончались позже в больнице. Около 50 человек стали пострадавшими. Активисты Тамбовского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» проведут в Мичуринске акцию «Мы вместе!». По данным местной администрации, мероприятие состоится в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге на площади им. В.И. Ленина в субботу, 8 апреля. Начало в 10 часов.Вчера митинг в поддержку жителей северной столицы состоялся в областном центре. Более 15 тысяч человек собрались в центре города, на площади перед дворцом спорта «Кристалл», чтобы почтить память погибших. Тамбовчане возлагали цветы к установленной импровизированной стеле и зажигали свечи.3 апреля в метро Санкт-Петербурга смертник привел в действие взрывное устройство. На месте теракта погибли 11 человек. Трое скончались позже в больнице. Около 50 человек стали пострадавшими.



