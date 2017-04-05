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Врачи автопоезда "Забота" провели прием в Моршанском районе
Сегодня, 15:43
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Шесть районов за две недели посетил социальный автопоезд «Забота». Сегодня медицинская бригада развернула работу в поселке Вяжли Моршанского района.
По данным администрации Тамбовской области, только в первой половине дня медики приняли более 200 человек. Местные жители смогли попасть на прием к таким специалистам, как хирург, отоларинголог, гинеколог, офтальмолог, педиатр, онколог, невролог, эндокринолог, стоматолог, кардиолог. В состав автопоезда входит передвижной стоматологический кабинет, мобильный диагностический комплекс, флюорограф и маммограф.
10 апреля «Забота» снова отправится в тамбовские села. В этот день медики будут работать в селе Озерки Никифоровского района.
Фото администрации Тамбовской области
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