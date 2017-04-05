В Тамбове сэкономят более 12 миллионов рублей за счет установки новых насосов на артезианских скважинах Комментариев: 0



Погружные насосные агрегаты поднимают воду из скважин на водозаборные узлы, и после прохождения очистки она направляется потребителю.



Техническая служба предприятия остановила выбор на агрегатах, которые оснащены герметичными электродвигателями, способными сохранять энергетические характеристики в течение всего срока эксплуатации.



Приобретено 25 насосов суммарной стоимостью 2,8 млн рублей. Срок окупаемости проекта составляет полгода. Насосное оборудование заменят на 5 водозаборных узлах , которые обеспечивают около 90 процентов потребности города в воде.



В компании отметили, что сэкономленные средства предполагается направить на обновление оборудования и материальное поощрение сотрудников, которые вносят вклад в энергосбережение на предприятии.



На фото: Установка насосного агрегата на одной из артезианских скважин. Тамбовские коммунальные системы планируют установить новые насосы на артезианских скважинах. Это позволит сэкономить за год до 3,4 мил кВт или 12,8 млн рублей.Погружные насосные агрегаты поднимают воду из скважин на водозаборные узлы, и после прохождения очистки она направляется потребителю.Техническая служба предприятия остановила выбор на агрегатах, которые оснащены герметичными электродвигателями, способными сохранять энергетические характеристики в течение всего срока эксплуатации.Приобретено 25 насосов суммарной стоимостью 2,8 млн рублей. Срок окупаемости проекта составляет полгода. Насосное оборудование заменят на 5 водозаборных узлах , которые обеспечивают около 90 процентов потребности города в воде.В компании отметили, что сэкономленные средства предполагается направить на обновление оборудования и материальное поощрение сотрудников, которые вносят вклад в энергосбережение на предприятии.



