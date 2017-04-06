К лету в Тамбове откроют 10 официальных пляжей Комментариев: 0



Одновременно заключаются договора на обследование дна, забор проб почвы, установку биотуалетов, завоз песка и питьевой бутилированной воды, изготовление и установку помещения для спасателей. Уже закуплены велопарковка, заградительные буйки и шезлонги.



Согласно постановлению администрации Тамбова, купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа. Сейчас, как сообщает администрация города, места купаний готовят к пляжному сезону. В рамках подготовительных работ устанавливаются урны и знаки, запрещающие на пляже выгул собак и мойку машин, удаляется дикая поросль, вырубаются и опиливаются старые и аварийные деревья, ремонтируется и красится пляжное оборудование. Каждый день на пляжах убирается и вывозится мусор.Одновременно заключаются договора на обследование дна, забор проб почвы, установку биотуалетов, завоз песка и питьевой бутилированной воды, изготовление и установку помещения для спасателей. Уже закуплены велопарковка, заградительные буйки и шезлонги.Согласно постановлению администрации Тамбова, купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа.



