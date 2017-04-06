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К лету в Тамбове откроют 10 официальных пляжей

Вчера, 17:12
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К лету в Тамбове откроют 10 официальных пляжей Сейчас, как сообщает администрация города, места купаний готовят к пляжному сезону. В рамках подготовительных работ устанавливаются урны и знаки, запрещающие на пляже выгул собак и мойку машин, удаляется дикая поросль, вырубаются и опиливаются старые и аварийные деревья, ремонтируется и красится пляжное оборудование. Каждый день на пляжах убирается и вывозится мусор.

Одновременно заключаются договора на обследование дна, забор проб почвы, установку биотуалетов, завоз песка и питьевой бутилированной воды, изготовление и установку помещения для спасателей. Уже закуплены велопарковка, заградительные буйки и шезлонги.

Согласно постановлению администрации Тамбова, купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа.
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