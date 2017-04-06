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Тамбовские депутаты напишут "Тотальный диктант"
Вчера, 17:42
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Уже завтра жители Тамбовской области будут писать "Тотальный диктант". В пятый раз акция пройдет в областном центре. Впервые площадки акции будут организованы за пределами Тамбова. К диктанту присоединятся жители Мичуринска, Бондарей, Сосновки, Первомайска и Платоновки.
По словам координатора акции в Тамбове Ольги Сусловой, общее количество площадок в нашем регионе выросло по сравнению с прошлым годом в три раза. Без регистрации принять участие в диктанте можно будет, придя в Пушкинскую библиотеку, технический университет (корпус «Е»), центральную детскую библиотеку имени Маршака.
Площадки акции будут находиться и в средних учебных заведениях и даже в областной Думе, где под диктовку доктора филологических наук, профессора, преподавателя ТГУ им. Державина Антонины Семеновны Щербак текст напишут депутаты. В Тамбове акция начнется в 14 часов.
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