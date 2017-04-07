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Учащиеся двух лицеев Тамбова стали победителями олимпиады по избирательному праву

Вчера, 07:51
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Определены победители и призеры региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области.

6 апреля 2017 года избирательная комиссия Тамбовской области провела заключительный (региональный) этап ежегодной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области. Финал Олимпиады состоялся на базе Лицея № 21. Его участниками стали почти 300 учащихся 9-11 классов со всего региона.
Учащиеся двух лицеев Тамбова стали победителями олимпиады по избирательному праву

С напутственным словом к будущим избирателям обратился председатель избирательной комиссии области Андрей Офицеров, который поблагодарил их за интерес к избирательному праву и пожелал успешного выполнения заданий.

Олимпиадные задания регионального этапа состояли из нескольких частей. Школьники работали с терминами, правовыми текстами, разгадывали кроссворды, расшифровывали аббревиатуры и решали правовые задачи. После выполнения заданий финалисты Олимпиады обменялись мнениями, отметив при этом высокий уровень их сложности. Члены жюри также отметили, что в 2017 году на региональном этапе Олимпиады ее участникам потребовался большой багаж знаний по избирательному праву и избирательному процессу для успешного выполнения заданий.

Участниками всех этапов Олимпиады стали более 3 000 старшеклассников со всего региона. Это рекордное количество участников за 7 лет проведения Олимпиады. По итогам финала Олимпиады ее победителями признаны:
- 9 класс: Курохтина Ольга Алексеевна (МАОУ «Лицей № 21»);
- 10 класс: Калягина Полина Олеговна (МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»);
- 11 класс: Кондратьев Павел Валерьевич (МАОУ «Лицей № 21»).

Один из победителей Олимпиады по решению жюри будет выдвинут в качестве кандидата на присуждение премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами избирательной комиссии Тамбовской области. Участие в Олимпиаде дает старшеклассникам дополнительные баллы в портфолио учащихся в раздел «Индивидуальных достижений».
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Учащиеся двух лицеев Тамбова стали победителями олимпиады по избирательному праву

Вчера, 07:51
0
Определены победители и призеры региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области.

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