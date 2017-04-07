Учащиеся двух лицеев Тамбова стали победителями олимпиады по избирательному праву Комментариев: 0



6 апреля 2017 года избирательная комиссия Тамбовской области провела заключительный (региональный) этап ежегодной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области. Финал Олимпиады состоялся на базе Лицея № 21. Его участниками стали почти 300 учащихся 9-11 классов со всего региона.



С напутственным словом к будущим избирателям обратился председатель избирательной комиссии области Андрей Офицеров, который поблагодарил их за интерес к избирательному праву и пожелал успешного выполнения заданий.



Олимпиадные задания регионального этапа состояли из нескольких частей. Школьники работали с терминами, правовыми текстами, разгадывали кроссворды, расшифровывали аббревиатуры и решали правовые задачи. После выполнения заданий финалисты Олимпиады обменялись мнениями, отметив при этом высокий уровень их сложности. Члены жюри также отметили, что в 2017 году на региональном этапе Олимпиады ее участникам потребовался большой багаж знаний по избирательному праву и избирательному процессу для успешного выполнения заданий.



Участниками всех этапов Олимпиады стали более 3 000 старшеклассников со всего региона. Это рекордное количество участников за 7 лет проведения Олимпиады. По итогам финала Олимпиады ее победителями признаны:

- 9 класс: Курохтина Ольга Алексеевна (МАОУ «Лицей № 21»);

- 10 класс: Калягина Полина Олеговна (МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»);

- 11 класс: Кондратьев Павел Валерьевич (МАОУ «Лицей № 21»).



Один из победителей Олимпиады по решению жюри будет выдвинут в качестве кандидата на присуждение премии для поддержки талантливой

молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».



Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами избирательной комиссии Тамбовской области. Участие в Олимпиаде дает старшеклассникам дополнительные баллы в портфолио учащихся в раздел «Индивидуальных достижений». Определены победители и призеры региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области.6 апреля 2017 года избирательная комиссия Тамбовской области провела заключительный (региональный) этап ежегодной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области. Финал Олимпиады состоялся на базе Лицея № 21. Его участниками стали почти 300 учащихся 9-11 классов со всего региона.С напутственным словом к будущим избирателям обратился председатель избирательной комиссии области Андрей Офицеров, который поблагодарил их за интерес к избирательному праву и пожелал успешного выполнения заданий.Олимпиадные задания регионального этапа состояли из нескольких частей. Школьники работали с терминами, правовыми текстами, разгадывали кроссворды, расшифровывали аббревиатуры и решали правовые задачи. После выполнения заданий финалисты Олимпиады обменялись мнениями, отметив при этом высокий уровень их сложности. Члены жюри также отметили, что в 2017 году на региональном этапе Олимпиады ее участникам потребовался большой багаж знаний по избирательному праву и избирательному процессу для успешного выполнения заданий.Участниками всех этапов Олимпиады стали более 3 000 старшеклассников со всего региона. Это рекордное количество участников за 7 лет проведения Олимпиады. По итогам финала Олимпиады ее победителями признаны:- 9 класс: Курохтина Ольга Алексеевна (МАОУ «Лицей № 21»);- 10 класс: Калягина Полина Олеговна (МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»);- 11 класс: Кондратьев Павел Валерьевич (МАОУ «Лицей № 21»).Один из победителей Олимпиады по решению жюри будет выдвинут в качестве кандидата на присуждение премии для поддержки талантливоймолодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами избирательной комиссии Тамбовской области. Участие в Олимпиаде дает старшеклассникам дополнительные баллы в портфолио учащихся в раздел «Индивидуальных достижений».



