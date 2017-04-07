На Тамбовщине уже создано 152 га молодого леса Комментариев: 0



Воспроизводству лесов в области в этом году будет уделено особое внимание. На землях лесного фонда в регионе планируется посадить 1000 га лесных культур и 8 млн. сеянцев и саженцев хозяйственно ценных лесных растений. Также будут проведены мероприятия по дополнению ранее созданных лесных культур на площади 400 га. Во всех лесничествах начались работы по искусственному лесовосстановлению.



Чтобы провести все работы в срок, создано 90 лесокультурных бригад. В посадке леса задействовано более 800 человек - штатные и сезонные рабочие лесхозов, местное население лесных поселков, воспитанники школьных лесничеств.



По сообщению управления лесами, в рамках "Года экологии" заложат памятные лесные культуры на площади 100 га, кроме того создадут скверы и парки.



Фото управления лесами области В Тамбовской области активно ведется лесокультурная компания. Уже к 7 апреля в регионе создано 152 га молодого леса.Воспроизводству лесов в области в этом году будет уделено особое внимание. На землях лесного фонда в регионе планируется посадить 1000 га лесных культур и 8 млн. сеянцев и саженцев хозяйственно ценных лесных растений. Также будут проведены мероприятия по дополнению ранее созданных лесных культур на площади 400 га. Во всех лесничествах начались работы по искусственному лесовосстановлению.Чтобы провести все работы в срок, создано 90 лесокультурных бригад. В посадке леса задействовано более 800 человек - штатные и сезонные рабочие лесхозов, местное население лесных поселков, воспитанники школьных лесничеств.По сообщению управления лесами, в рамках "Года экологии" заложат памятные лесные культуры на площади 100 га, кроме того создадут скверы и парки.



