Жители Мичуринска выступили против террора Комментариев: 0



Как сообщили в местной администрации, акцию провели активисты Тамбовского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». На площадь им. В.И. Ленина пришли целыми семьями и трудовыми коллектива. В руках люди держали плакаты с лозунгами: «Нет терроризму», «Питер, мы с тобой».



В память о погибших участники митинга зажгли свечи и лампады. С собой на площадь мичуринцы принесли тысячи цветов как знак поддержки семей погибших и пострадавших в этом террористическом акте.



Фото администрации Мичуринска

Более 9 тысяч мичуринцев вышли на митинг в поддержку жителей Санкт-Петербурга. Прогремевший 3 апреля в городе теракт унес жизни 14 человек, более 50 получили ранения.Как сообщили в местной администрации, акцию провели активисты Тамбовского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». На площадь им. В.И. Ленина пришли целыми семьями и трудовыми коллектива. В руках люди держали плакаты с лозунгами: «Нет терроризму», «Питер, мы с тобой».В память о погибших участники митинга зажгли свечи и лампады. С собой на площадь мичуринцы принесли тысячи цветов как знак поддержки семей погибших и пострадавших в этом террористическом акте.



