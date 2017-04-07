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Паводок в Тамбовской области близится к завершению
Сегодня, 15:54
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За последние сутки повышения уровня воды на тамбовских водоемах зафиксировано не было. Наоборот, на большинстве рек региона наблюдается падение уровня воды от 1 до 13 сантиметров.
Как сообщает областная администрация со ссылкой на региональное управление охраны окружающей среды и природопользования, за время прохождения паводка наибольший подъем воды был зафиксирован на участках реки Ворона в Уваровском и Кирсановском районах, а также на реке Цна в Моршанском районе.
Гидрологическую ситуацию контролируют работники Тамбовского водного хозяйства. На днях специалисты проводили понижение уровня воды на прудах на балке Булгаковская в Инжавинском районе, у села Осиновка в Уметском районе. Работы по сбросу воды проходили на пруду у села Кобяки в Кирсановском районе.
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