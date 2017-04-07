Волонтерские отряды Тамбова приступили к уборке воинских захоронений Комментариев: 0



Мероприятие посетила ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Васильева. После завершения митинга ребята сразу же приступили к работе.



Как отметили в городской администрации, силами волонтерских отрядов будет благоустроено более 200 захоронений, в порядок приведут памятные доски и обелиски. Большинство отрядов закреплено за определенной территорией, где они поддерживают чистоту в течение года.



Фото администрации Тамбова Сегодня в областном центре митингом открыли акцию по уборке воинских захоронений «Память Победы». К числу участников присоединились волонтерские отряды Тамбова: «Прометей», «Милосердие», «Железнодорожник», «Дорогами Данко», «По зову сердца», поисковый отряд «Альтаир» и многие другие.Мероприятие посетила ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Васильева. После завершения митинга ребята сразу же приступили к работе.Как отметили в городской администрации, силами волонтерских отрядов будет благоустроено более 200 захоронений, в порядок приведут памятные доски и обелиски. Большинство отрядов закреплено за определенной территорией, где они поддерживают чистоту в течение года.



