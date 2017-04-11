В Тамбове отопительный сезон завершится 17 апреля Комментариев: 0



Согласно проекту постановления местной администрации, подача тепла в многоквартирные и иные жилые дома города, подключенные к централизованному или автономному отоплению, собственники которых не установили дату завершения сезона, будет прекращена 17 апреля.



В дошкольных учебных учреждениях и учреждениях образования отключение отопления будет произведено по их же заявках и распоряжению комитета образования администрации города Тамбова. Несмотря на то, что в городе установилась теплая погода, до 14 апреля все же прогнозируется похолодание. Именно поэтому дата отключения в Тамбове перенесена на несколько дней.Согласно проекту постановления местной администрации, подача тепла в многоквартирные и иные жилые дома города, подключенные к централизованному или автономному отоплению, собственники которых не установили дату завершения сезона, будет прекращена 17 апреля.В дошкольных учебных учреждениях и учреждениях образования отключение отопления будет произведено по их же заявках и распоряжению комитета образования администрации города Тамбова.



