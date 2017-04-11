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В областном центре развернет работу предпасхальная ярмарка
Вчера, 12:30
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Местом ее проведения станет улица Базарная. Торговые ряды разместятся в границах улиц Интернациональная и Коммунальная.
Покупателям предложат продукцию преимущественно местного производства. Всего планируется организовать около 40 торговых точек. Тамбовчане смогут приобрести мясные и колбасные изделия, молочную продукцию, яйца, рыбную продукцию, куличи, искусственные цветы, праздничную сувенирную продукцию.
По информации городской администрации, ярмарка состоится в субботу, 15 апреля. Торговые палатки откроются в 9 часов.
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