Молодая женщина и ее ребенок найдены мертвыми в Тамбове 0 Ее тело найдено вчера вечером в одной из квартир на улице Чкалова в Тамбове. В другом месте обнаружен труп ее 4-месячного сына.

Псевдосотрудницы газовой службы унесли из дома пенсионерки 40 тысяч рублей 0 Полицейские предполагают, что это преступление может иметь отношение к кражам, в которых пострадали шесть пенсионеров из Тамбова.

Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове 0 В четвертый раз фестивалем «Праздник цыганской культуры «Романы рота»(«Цыганское колесо») отметили этот день в Тамбове.

В областном центре развернет работу предпасхальная ярмарка 0 Местом ее проведения станет улица Базарная. Торговые ряды разместятся в границах улиц Интернациональная и Коммунальная.

В Тамбове отопительный сезон завершится 17 апреля 0 Дата определена для многоквартирных и иных жилых домов.

Паводок в Тамбовской области близится к завершению 0 На большинстве рек региона наблюдается падение уровня воды от 1 до 13 сантиметров.

В усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменке распустилась пролеска сибирская 0 Цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых даже включили в Календарь событий Тамбовской области на 2017 год.

В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям 0 В областном центре семь человек пострадали от действий мошенника. Все они сняли квартиру у одного человека, но въехать в нее так и не смогли.

Жители Мичуринска выступили против террора 0 На площадь им. В.И. Ленина пришли целыми семьями и трудовыми коллектива.

Учащиеся двух лицеев Тамбова стали победителями олимпиады по избирательному праву 0 Определены победители и призеры региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области.

К лету в Тамбове откроют 10 официальных пляжей 0 Согласно постановлению администрации Тамбова, купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа.

В Тамбове сэкономят более 12 миллионов рублей за счет установки новых насосов на артезианских скважинах 0 Техническая служба предприятия остановила выбор на агрегатах, которые оснащены герметичными электродвигателями, способными сохранять энергетические характеристики в течение всего срока эксплуатации.