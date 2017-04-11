Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове Комментариев: 0



В четвертый раз фестивалем «Праздник цыганской культуры «Романы рота»(«Цыганское колесо») отметили этот день в Тамбове. Организован он был МБУК «Культурно-досуговый центр «Мир» и народным самодеятельным коллективом «Ансамбль цыганской песни и танца «Чергэнори» (рук. Софья Халилова).



С 1 по 9 апреля тамбовских зрителей знакомили с цыганскими традициями и культурой, творчеством цыганских художников Николая и Дмитрия Карпецких. В рамках праздника прошли мастер-классы известных представителей цыганского искусства.



Как сообщили в администрации Тамбова, фестиваль собрал коллективы из разных городов. Среди участников - школа-студия актерского мастерства «Монисто» и студия цыганского танца «Злато романно» из Москвы; коллектив цыганского танца и песни «Дэлидэй» г. Липецк и ансамбль танцев народов мира «Караван» из Липецка; народный самодеятельный коллектив ансамбль цыганской песни и танца «Чергэнори» из Тамбова; культурно-образовательный центр современной хореографии «В мире танца» из Мичуринска и многие другие. Почетными гостями Фестиваля были артисты московского театра «Ромэн».



Фото администрации Тамбова



Каждый год 8 апреля празднуется Международный день цыган. Он имеет отношение не только к представителям этой национальности. Празднуют его и те, кто почитает цыганскую культуру. Во многих городах к этой дате приурочены различные мероприятия – фестивали, фотовыставки, кинопоказы, мастер-классы по цыганскому искусству, пению и танцам, концерты.В четвертый раз фестивалем «Праздник цыганской культуры «Романы рота»(«Цыганское колесо») отметили этот день в Тамбове. Организован он был МБУК «Культурно-досуговый центр «Мир» и народным самодеятельным коллективом «Ансамбль цыганской песни и танца «Чергэнори» (рук. Софья Халилова).С 1 по 9 апреля тамбовских зрителей знакомили с цыганскими традициями и культурой, творчеством цыганских художников Николая и Дмитрия Карпецких. В рамках праздника прошли мастер-классы известных представителей цыганского искусства.Как сообщили в администрации Тамбова, фестиваль собрал коллективы из разных городов. Среди участников - школа-студия актерского мастерства «Монисто» и студия цыганского танца «Злато романно» из Москвы; коллектив цыганского танца и песни «Дэлидэй» г. Липецк и ансамбль танцев народов мира «Караван» из Липецка; народный самодеятельный коллектив ансамбль цыганской песни и танца «Чергэнори» из Тамбова; культурно-образовательный центр современной хореографии «В мире танца» из Мичуринска и многие другие. Почетными гостями Фестиваля были артисты московского театра «Ромэн».



