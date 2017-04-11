Регистрация Войти
Вход на сайт
За морем теплее, а на родине светлее.
Русская поговорка
Выбор редакции
 
 

Тамбовские ветераны-афганцы снова под угрозой

По факту смерти пенсионерки, к которой сутки не приезжала «скорая», возбудили уголовное дело

Мичуринский «Милорем» загрузили работой

Новым главой Тамбова стал историк

Качество жизни в Тамбовской области оставляет желать лучшего

Тамбовские "пятачки" растут в весе

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

Карантин в школах Тамбова

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

» » » Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове

Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове

Вчера, 12:48
Комментариев: 0
Версия для печати
Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове Каждый год 8 апреля празднуется Международный день цыган. Он имеет отношение не только к представителям этой национальности. Празднуют его и те, кто почитает цыганскую культуру. Во многих городах к этой дате приурочены различные мероприятия – фестивали, фотовыставки, кинопоказы, мастер-классы по цыганскому искусству, пению и танцам, концерты.

В четвертый раз фестивалем «Праздник цыганской культуры «Романы рота»(«Цыганское колесо») отметили этот день в Тамбове. Организован он был МБУК «Культурно-досуговый центр «Мир» и народным самодеятельным коллективом «Ансамбль цыганской песни и танца «Чергэнори» (рук. Софья Халилова).

С 1 по 9 апреля тамбовских зрителей знакомили с цыганскими традициями и культурой, творчеством цыганских художников Николая и Дмитрия Карпецких. В рамках праздника прошли мастер-классы известных представителей цыганского искусства.

Как сообщили в администрации Тамбова, фестиваль собрал коллективы из разных городов. Среди участников - школа-студия актерского мастерства «Монисто» и студия цыганского танца «Злато романно» из Москвы; коллектив цыганского танца и песни «Дэлидэй» г. Липецк и ансамбль танцев народов мира «Караван» из Липецка; народный самодеятельный коллектив ансамбль цыганской песни и танца «Чергэнори» из Тамбова; культурно-образовательный центр современной хореографии «В мире танца» из Мичуринска и многие другие. Почетными гостями Фестиваля были артисты московского театра «Ромэн».

Фото администрации Тамбова

Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Ансамбль песни и танца из Астрахани выступит в Тамбове с новогодней програм ...

На фестиваль танца в Мичуринск приедут коллективы из разных городов

Ансамбль песни и танца «Ивушка» завершил гастроли по Германии

В Рассказовском районе выступит ансамбль песни и танца "Ивушка"

«Ивушке» исполняется 45 лет

Программа I Международной Покровской ярмарки в Тамбове

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Молодая женщина и ее ребенок найдены мертвыми в Тамбове

Вчера, 19:08
0
Ее тело найдено вчера вечером в одной из квартир на улице Чкалова в Тамбове. В другом месте обнаружен труп ее 4-месячного сына.

Общегородской субботник в Тамбове назначен на 13 апреля

Вчера, 18:46
0
Уборка развернется в нескольких местах.

Псевдосотрудницы газовой службы унесли из дома пенсионерки 40 тысяч рублей

Вчера, 13:42
0
Полицейские предполагают, что это преступление может иметь отношение к кражам, в которых пострадали шесть пенсионеров из Тамбова.

Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове

Вчера, 12:48
0
В четвертый раз фестивалем «Праздник цыганской культуры «Романы рота»(«Цыганское колесо») отметили этот день в Тамбове.

В областном центре развернет работу предпасхальная ярмарка

Вчера, 12:30
0
Местом ее проведения станет улица Базарная. Торговые ряды разместятся в границах улиц Интернациональная и Коммунальная.

В Тамбове отопительный сезон завершится 17 апреля

Вчера, 12:07
0
Дата определена для многоквартирных и иных жилых домов.

Мичуринский театр целую неделю будет радовать юных зрителей спектаклями, конкурсами и мастер-классами

11 апреля 2017
0
В Мичуринске с 7 апреля проходит традиционная неделя «Театр – детям и юношеству!».

Мичуринец поджог дверь квартиры, чтобы припугнуть знакомую

10 апреля 2017
0
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Волонтерские отряды Тамбова приступили к уборке воинских захоронений

10 апреля 2017
0
Силами волонтерских отрядов будет благоустроено более 200 захоронений.

Паводок в Тамбовской области близится к завершению

10 апреля 2017
0
На большинстве рек региона наблюдается падение уровня воды от 1 до 13 сантиметров.

В усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменке распустилась пролеска сибирская

10 апреля 2017
0
Цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых даже включили в Календарь событий Тамбовской области на 2017 год.

В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям

10 апреля 2017
0
В областном центре семь человек пострадали от действий мошенника. Все они сняли квартиру у одного человека, но въехать в нее так и не смогли.

Жители Мичуринска выступили против террора

10 апреля 2017
0
На площадь им. В.И. Ленина пришли целыми семьями и трудовыми коллектива.

Учащиеся двух лицеев Тамбова стали победителями олимпиады по избирательному праву

9 апреля 2017
0
Определены победители и призеры региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области.

Тамбовские депутаты напишут "Тотальный диктант"

7 апреля 2017
0
Акция пройдет завтра.

К лету в Тамбове откроют 10 официальных пляжей

7 апреля 2017
0
Согласно постановлению администрации Тамбова, купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа.

В Тамбове сэкономят более 12 миллионов рублей за счет установки новых насосов на артезианских скважинах

7 апреля 2017
0
Техническая служба предприятия остановила выбор на агрегатах, которые оснащены герметичными электродвигателями, способными сохранять энергетические характеристики в течение всего срока эксплуатации.

На Тамбовщине уже создано 152 га молодого леса

7 апреля 2017
0
В Тамбовской области активно ведется лесокультурная компания.

Врачи автопоезда "Забота" провели прием в Моршанском районе

7 апреля 2017
0
Медицинская бригада развернула работу в поселке Вяжли.

Возле мусорного бака под Тамбовом нашли труп младенца

7 апреля 2017
0
Сейчас следствие ищет людей, которым известна личность матери.

Жители Мичуринска выйдут на митинг против терактов

7 апреля 2017
0
Мероприятие состоится в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге на площади им. В.И. Ленина в субботу, 8 апреля. Начало в 10 часов.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net