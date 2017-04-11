Общегородской субботник в Тамбове назначен на 13 апреля Комментариев: 0



На субботник выйдут сотрудники предприятий, организаций, учреждений, а также жители города. Неравнодушные граждане могут заняться наведением порядка на территории дворов многоквартирных домов. Как отметили в местной администрации, многие управляющие компании готовы обеспечить их необходимым инвентарем для уборки и перчатками.



Напомним, месячник по благоустройству в городе стартовал 27 марта. Одним из ключевых мероприятий текущего месячника по благоустройству в Тамбове станет общегородской субботник. Пройдет он завтра одновременно на нескольких территориях. Уборка развернется в районе Ласковского карьера, у дома №2 по улице Заводской, у дома №40 по улице Красной, у дома №17 по улице Карьерной и у дома №25 по улице Ипподромной.На субботник выйдут сотрудники предприятий, организаций, учреждений, а также жители города. Неравнодушные граждане могут заняться наведением порядка на территории дворов многоквартирных домов. Как отметили в местной администрации, многие управляющие компании готовы обеспечить их необходимым инвентарем для уборки и перчатками.Напомним, месячник по благоустройству в городе стартовал 27 марта.



