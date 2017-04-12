Мичуринский парк модернизируют 0 В этом году парк Мичуринска отмечает юбилей. В честь его 170-летия местных жителей ожидает много сюрпризов. Одним из них станет новый аттракцион.

На Тамбов опустятся "Библионочь" и "Библиосумерки" 0 Приближается Всероссийская культурная акция «Библионочь». 21-22 апреля Тамбовская область вновь присоединится к ней. Акция проводится в поддержку чтения и на этот раз посвящена Году экологии и особо охраняемых территорий в России.

Пасхальное перекрытие дорог в Тамбове 0 Как отметили в городской администрации, в ночь с 15 на 16 апреля отключение освещения на улицах города производиться не будет.

Кражи для перепродажи 0 Тамбовские полицейские раскрыли кражи, которые совершались из магазина одежды.

В области ведется весенняя посадка леса 0 Более 6 тысяч молодых деревьев на днях высадили на территории тамбовского лесничества активисты. Этим на Тамбовщине дан старт массовым мероприятиям по посадке леса.

Молодая женщина и ее ребенок найдены мертвыми в Тамбове 0 Ее тело найдено вчера вечером в одной из квартир на улице Чкалова в Тамбове. В другом месте обнаружен труп ее 4-месячного сына.

Псевдосотрудницы газовой службы унесли из дома пенсионерки 40 тысяч рублей 0 Полицейские предполагают, что это преступление может иметь отношение к кражам, в которых пострадали шесть пенсионеров из Тамбова.

Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове 0 В четвертый раз фестивалем «Праздник цыганской культуры «Романы рота»(«Цыганское колесо») отметили этот день в Тамбове.

В областном центре развернет работу предпасхальная ярмарка 0 Местом ее проведения станет улица Базарная. Торговые ряды разместятся в границах улиц Интернациональная и Коммунальная.

В Тамбове отопительный сезон завершится 17 апреля 0 Дата определена для многоквартирных и иных жилых домов.

Тамбовчане и гости области познакомятся с культурным наследием региона 0 На протяжении месяца в области будут проходить мероприятия, посвященные Международному дню охраны памятников и исторических мест.

Паводок в Тамбовской области близится к завершению 0 На большинстве рек региона наблюдается падение уровня воды от 1 до 13 сантиметров.

В усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменке распустилась пролеска сибирская 0 Цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых даже включили в Календарь событий Тамбовской области на 2017 год.

В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям 0 В областном центре семь человек пострадали от действий мошенника. Все они сняли квартиру у одного человека, но въехать в нее так и не смогли.

Жители Мичуринска выступили против террора 0 На площадь им. В.И. Ленина пришли целыми семьями и трудовыми коллектива.