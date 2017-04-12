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Мичуринский парк модернизируют
Вчера, 17:45
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В этом году парк Мичуринска отмечает юбилей. В честь его 170-летия местных жителей ожидает много сюрпризов. Одним из них станет новый аттракцион.
Недавно был утвержден эскизный проект модернизации парка. Его разработкой занимается московский архитектор, уроженец наукограда Андрей Галкин. По проекту, действующие объекты ожидает реконструкция. Помимо этого, будут проектироваться и новые. Появятся новые пешеходные дорожки, места для катания на роликах и коньках, новый туалетный модуль, культурный центр, спортивные площадки с тренажерами, горки. Автодром ждет реконструкция, а на месте концертной площадки планируется обустроить летний амфитеатр на 300 мест. Аттракцион «Юнга» перенесут в зону детских развлечений.
Как сообщает местная администрация, свободную территорию парка используют более рационально. Задействуют абсолютно всю свободную местность. Первые изменения местные жители увидят уже этим летом.
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