В области ведется весенняя посадка леса Комментариев: 0



Как рассказали в областной администрации, акцию провели на территории площадью более одного гектара, где два года назад пожар погубил молодые деревьям. Их место заняли саженцы сосны обыкновенной. Специалисты лесного хозяйства провели все необходимые работы, чтобы новые деревья прижились, а перед посадкой устроили для участников специальный мастер-класс.



В Год экологии в Тамбовской области планируется создать тысячу гектаров леса. Кроме того, лесоводы проведут мероприятия по дополнению ранее созданных лесных культур на площади 400 га и высадят 8 миллионов сеянцев и саженцев хозяйственно ценных лесных растений. Более 6 тысяч молодых деревьев на днях высадили на территории тамбовского лесничества активисты. Этим на Тамбовщине дан старт массовым мероприятиям по посадке леса.Как рассказали в областной администрации, акцию провели на территории площадью более одного гектара, где два года назад пожар погубил молодые деревьям. Их место заняли саженцы сосны обыкновенной. Специалисты лесного хозяйства провели все необходимые работы, чтобы новые деревья прижились, а перед посадкой устроили для участников специальный мастер-класс.В Год экологии в Тамбовской области планируется создать тысячу гектаров леса. Кроме того, лесоводы проведут мероприятия по дополнению ранее созданных лесных культур на площади 400 га и высадят 8 миллионов сеянцев и саженцев хозяйственно ценных лесных растений.



