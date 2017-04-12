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Тамбовчане и гости области познакомятся с культурным наследием региона
12 апреля 2017
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На протяжении месяца в области будут проходить мероприятия, посвященные Международному дню охраны памятников и исторических мест. Акция стартовала 11 апреля. В этот день в Котовске в музейном школьном объединении археолог Олег Миронов встретился со старшеклассниками, которым рассказал о наследии срубной культуры: раскопках курганной группы в Котовске.
Теме культурного наследия Тамбовщины будут посвящены еще более десятка мероприятий: конкурсы, презентации, выставки, тематические акции. Так, все желающие смогут побывать на экскурсиях и познакомиться с объектами культурного наследия Рассказово и Мичуринска. В Музейно-выставочном комплексе ТГУ им. Державина стартует акция «Говорящие памятники», а в ТГТУ состоится презентация проекта «Виртуальный музей истории градостроительства центральной части Тамбова».
Делегация Тамбовской области станет участником межрегиональной научной конференции «Архитектурное наследие русской провинции (XVIII - начало XX вв.)» в Липецке. В Тамбове пройдет Всероссийская научная конференция «Тамбов в прошлом и настоящем», посвященная 100-летию революционных событий 1917 года и 80-летию Тамбовской области.
С программой всех мероприятий можно ознакомиться на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области - http://pam.tmbreg.ru/assets/files/prochee/Plan_meropriyatiy_mezhdunarodnyiy_den_ohranyi_pamyatnikov.pdf
Фото: http://mk-aseeva.ru/
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