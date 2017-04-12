Пасхальное перекрытие дорог в Тамбове Комментариев: 0



Так, с 22.30 15 апреля до 6.00 16 апреля в районе Кронштадтской площади (Покровский собор) будет организовано одностороннее движение транспорта на следующих участках:



- улица Ленинградская (от улицы Советской до Кронштадтской площади); - Кронштадтская площадь (от улицы Ленинградской до улицы Лермонтовской);



- улица Кронштадтская (от Кронштадтской площади до улицы Советской);



- улица Лермонтовская (от Кронштадтской площади до улицы Советской).



С 4.00 до 16.00 16 апреля будет ограничено, а в случае заторовых ситуаций, прекращено движение автотранспорта, кроме общественного и транспорта специальных служб, по улице Бастионной от остановочного пункта «Завод «Октябрь» в направлении Полынковского кладбища.



С 3.00 16 апреля до окончания мероприятия запретят остановку и стоянку транспорта на разворотном кольце по улице Бастионной (в районе Полынковского кладбища), а также от разворотного кольца до первого поворота на кладбище по четной стороне улицы Бастионной. Данное ограничение не распространяется на общественный транспорт и спецслужб.



С 13.00 до 17.00 16 апреля во время Пасхального крестного хода перекроют проезд и запретят остановку по маршруту шествия: Кронштадтская площадь (Покровский собор) - улица Набережная (от улицы Лермонтовской до улицы М. Горького) - улица М. Горького (от улицы Набережной до улицы Советской) - улица Советская (от улицы Комсомольской до улицы Чичканова) - улица Мичуринская (от улицы Карла Маркса до улицы Московской) - улица Степана Разина (от Рассказовского шоссе до улицы Советской) - улица Московская (от улицы Мичуринской до улицы Степана Разина) - Вознесенский женский монастырь.



Как отметили в городской администрации, в ночь с 15 на 16 апреля отключение освещения на улицах города производиться не будет. Уже в это воскресенье православные верующие отметят праздник светлой Пасхи. В Тамбове в целях безопасности будут введены ограничения дорожного движения.Так, с 22.30 15 апреля до 6.00 16 апреля в районе Кронштадтской площади (Покровский собор) будет организовано одностороннее движение транспорта на следующих участках:- улица Ленинградская (от улицы Советской до Кронштадтской площади); - Кронштадтская площадь (от улицы Ленинградской до улицы Лермонтовской);- улица Кронштадтская (от Кронштадтской площади до улицы Советской);- улица Лермонтовская (от Кронштадтской площади до улицы Советской).С 4.00 до 16.00 16 апреля будет ограничено, а в случае заторовых ситуаций, прекращено движение автотранспорта, кроме общественного и транспорта специальных служб, по улице Бастионной от остановочного пункта «Завод «Октябрь» в направлении Полынковского кладбища.С 3.00 16 апреля до окончания мероприятия запретят остановку и стоянку транспорта на разворотном кольце по улице Бастионной (в районе Полынковского кладбища), а также от разворотного кольца до первого поворота на кладбище по четной стороне улицы Бастионной. Данное ограничение не распространяется на общественный транспорт и спецслужб.С 13.00 до 17.00 16 апреля во время Пасхального крестного хода перекроют проезд и запретят остановку по маршруту шествия: Кронштадтская площадь (Покровский собор) - улица Набережная (от улицы Лермонтовской до улицы М. Горького) - улица М. Горького (от улицы Набережной до улицы Советской) - улица Советская (от улицы Комсомольской до улицы Чичканова) - улица Мичуринская (от улицы Карла Маркса до улицы Московской) - улица Степана Разина (от Рассказовского шоссе до улицы Советской) - улица Московская (от улицы Мичуринской до улицы Степана Разина) - Вознесенский женский монастырь.Как отметили в городской администрации, в ночь с 15 на 16 апреля отключение освещения на улицах города производиться не будет.



