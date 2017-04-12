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Тамбовская полиция усилит меры безопасности на Пасху

Сегодня, 13:22
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Тамбовская полиция усилит меры безопасности на Пасху В эти выходные в области состоится празднование Пасхи. Эпицентром всех мероприятий станут храмы. В областном центре пасхальные богослужения пройдут в 9 храмах и соборах города. Кроме того, планируются массовое посещение кладбищ и Крестные ходы. Предполагается, что в данных мероприятиях примут участие более 120 тысяч граждан. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, к обеспечению правопорядка во время их проведения будут привлекаться свыше тысячи сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Помимо этого, безопасность обеспечат около 200 представителей Росгвардии, 180 членов добровольных народных дружин, 21 представитель казачества.

Проведена рекогносцировка мест праздничных богослужений и маршрута следования Крестного хода. Определен расчет группировки сил и средств, а также количество технических средств для обеспечения досмотровых мероприятий и металлических ограждений.

Места скопления людей проверят на предмет отсутствия взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Фото УМВД области.
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