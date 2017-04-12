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К 80-летию Тамбовской области создан юбилейный логотип
Сегодня, 14:45
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Тамбовская область в этом году празднует свой юбилей. Специально к этой дате разработан логотип, выполненный в цветах российского триколора.
Как отметили в областной администрации, каждый элемент логотипа имеет своё обозначение. Цифра «80» свидетельствует о юбилейной дате. Три пчелы с герба области олицетворяют трудолюбие тамбовчан. В центре логотопа поместили часто используемый слоган - «Тамбовщина может больше».
К юбилею области проводится конкурс фотографий. Об условиях творческого состязания можно узнать здесь.
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