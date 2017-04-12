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19 единиц общественного транспорта будут ходить в Пасхальную ночь в Тамбове
Сегодня, 17:20
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6 троллейбусов и 13 автобусов будут курсировать в Тамбове в Пасхальную ночь. Поэтому те, кто встретит праздник в храмах, смогут уехать домой на общественном транспорте. В 2.30 в обозначенных местах автобусы и троллейбусы будут ждать своих пассажиров. Размещаем для наших читателей схему движения.
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