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За последнее время в Тамбове прошло более 50 субботников
Сегодня, 16:45
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Месячник по благоустройству только достиг своего экватора, а в Тамбове к этому дню уже проведено более 50 субботников на дворовых территориях. Такие данные сообщает администрация города.
Кроме того, в ходе месячника по благоустройству специалистами обследовано 700 дворов. В 90 из них выявили недостатки, которые впоследствии устранили. В настоящее время в работе остаются несколько адресов.
Местами проведения субботников также стали территории 30 образовательных заведений, где помимо всего прочего был проведен косметический ремонт зданий. С территорий дошкольных учреждений вывезено около 35 тонн мусора.
На уборку вышли сотрудники 9 объектов торговли, потребительского рынка.
В рамках акции «Молодежный патруль» волонтерами убрана дворовая территория у 10 одиноких пенсионеров.
Масштабные работы по уборке и наведению санитарного порядка прошли во время общегородского субботника, который состоялся 13 апреля одновременно в Ласковском карьере; по улицах Заводская, 2; Красная, 40; Карьерная, 17; Ипподромная, 25.
В наведении чистоты и порядка приняли участие более 200 человек, вывезено 8 КамАЗов мусора, что составило 64 кубометра.
Фото администрации Тамбова
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