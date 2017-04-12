За последнее время в Тамбове прошло более 50 субботников Комментариев: 0



Кроме того, в ходе месячника по благоустройству специалистами обследовано 700 дворов. В 90 из них выявили недостатки, которые впоследствии устранили. В настоящее время в работе остаются несколько адресов.



Местами проведения субботников также стали территории 30 образовательных заведений, где помимо всего прочего был проведен косметический ремонт зданий. С территорий дошкольных учреждений вывезено около 35 тонн мусора.



На уборку вышли сотрудники 9 объектов торговли, потребительского рынка.



В рамках акции «Молодежный патруль» волонтерами убрана дворовая территория у 10 одиноких пенсионеров.



Масштабные работы по уборке и наведению санитарного порядка прошли во время общегородского субботника, который состоялся 13 апреля одновременно в Ласковском карьере; по улицах Заводская, 2; Красная, 40; Карьерная, 17; Ипподромная, 25.



В наведении чистоты и порядка приняли участие более 200 человек, вывезено 8 КамАЗов мусора, что составило 64 кубометра.























Фото администрации Тамбова Месячник по благоустройству только достиг своего экватора, а в Тамбове к этому дню уже проведено более 50 субботников на дворовых территориях. Такие данные сообщает администрация города.Кроме того, в ходе месячника по благоустройству специалистами обследовано 700 дворов. В 90 из них выявили недостатки, которые впоследствии устранили. В настоящее время в работе остаются несколько адресов.Местами проведения субботников также стали территории 30 образовательных заведений, где помимо всего прочего был проведен косметический ремонт зданий. С территорий дошкольных учреждений вывезено около 35 тонн мусора.На уборку вышли сотрудники 9 объектов торговли, потребительского рынка.В рамках акции «Молодежный патруль» волонтерами убрана дворовая территория у 10 одиноких пенсионеров.Масштабные работы по уборке и наведению санитарного порядка прошли во время общегородского субботника, который состоялся 13 апреля одновременно в Ласковском карьере; по улицах Заводская, 2; Красная, 40; Карьерная, 17; Ипподромная, 25.В наведении чистоты и порядка приняли участие более 200 человек, вывезено 8 КамАЗов мусора, что составило 64 кубометра.



