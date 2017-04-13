«Ария», «Чайф», «Сплин»: на «Черноземе-2017» будет жарко 0 Организаторы объявили последнего участника рок-фестиваля «Чернозем». И станем им во второй уже раз - группа «Сплин».

19 единиц общественного транспорта будут ходить в Пасхальную ночь в Тамбове 0 6 троллейбусов и 13 автобусов будут курсировать в Тамбове в Пасхальную ночь.

За последнее время в Тамбове прошло более 50 субботников 0 Месячник по благоустройству только достиг своего экватора, а в Тамбове к этому дню уже проведено более 50 субботников на дворовых территориях. Такие данные сообщает администрация города.

"Умилительная" фотовыставка откроется в Тамбове 0 К действующим выставкам Тамбовской областной картинной галереи добавится новая экспозиция. С 17 апреля посетители учреждения смогут ознакомиться с фотовыставкой «Мы соседи по планете Земля», посвященной Году экологии. Будут представлены снимки с изображением диких и домашних животных, птиц,

Пассажиры иномарки попали в больницу после столкновения с деревом 0 Телесные повреждения получили трое пассажиров иномарки – мужчины 27 и 29 лет и 17-летняя девушка.

Жительница Котовска отправится в колонию на 8 лет за смерть сожителя 0 Ранее котовчанка уже отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство и разбойное нападение.

Тамбовская полиция усилит меры безопасности на Пасху 0 Уже проведена рекогносцировка мест праздничных богослужений и маршрута следования Крестного хода.

Мичуринский парк модернизируют 0 В этом году парк Мичуринска отмечает юбилей. В честь его 170-летия местных жителей ожидает много сюрпризов. Одним из них станет новый аттракцион.

На Тамбов опустятся "Библионочь" и "Библиосумерки" 0 Приближается Всероссийская культурная акция «Библионочь». 21-22 апреля Тамбовская область вновь присоединится к ней. Акция проводится в поддержку чтения и на этот раз посвящена Году экологии и особо охраняемых территорий в России.

Пасхальное перекрытие дорог в Тамбове 0 Как отметили в городской администрации, в ночь с 15 на 16 апреля отключение освещения на улицах города производиться не будет.

Кражи для перепродажи 0 Тамбовские полицейские раскрыли кражи, которые совершались из магазина одежды.

В области ведется весенняя посадка леса 0 Более 6 тысяч молодых деревьев на днях высадили на территории тамбовского лесничества активисты. Этим на Тамбовщине дан старт массовым мероприятиям по посадке леса.

Молодая женщина и ее ребенок найдены мертвыми в Тамбове 0 Ее тело найдено вчера вечером в одной из квартир на улице Чкалова в Тамбове. В другом месте обнаружен труп ее 4-месячного сына.

Псевдосотрудницы газовой службы унесли из дома пенсионерки 40 тысяч рублей 0 Полицейские предполагают, что это преступление может иметь отношение к кражам, в которых пострадали шесть пенсионеров из Тамбова.

Праздник цыганской культуры «Романы рота» прошел в Тамбове 0 В четвертый раз фестивалем «Праздник цыганской культуры «Романы рота»(«Цыганское колесо») отметили этот день в Тамбове.

В областном центре развернет работу предпасхальная ярмарка 0 Местом ее проведения станет улица Базарная. Торговые ряды разместятся в границах улиц Интернациональная и Коммунальная.

В Тамбове отопительный сезон завершится 17 апреля 0 Дата определена для многоквартирных и иных жилых домов.