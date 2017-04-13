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«Ария», «Чайф», «Сплин»: на «Черноземе-2017» будет жарко
Вчера, 17:45
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Организаторы объявили последнего участника рок-фестиваля «Чернозем». И станем им во второй уже раз - группа «Сплин». Год назад коллектив приезжал в Тамбов. В этом он тоже порадует своим выступлением местную публику и гостей из других регионов.
Уже сейчас открыта продажа билетов на фестиваль. Зрителей ожидают три концерт с участием популярных исполнителей. Напомним, состоятся выступления коллективов «Ундервуд», «АлоеВера», «Аффинаж», КняZz, «Louna», «Элизиум» и «Алиса», «Чайф», «Слот», «Сколот», «Браво», «Сурганова и Оркестр», «Йорш», «Дельфин», «Ария», nobody.one. Также на «Чернозем» приедет российский автор и исполнитель песен Игорь Растеряев.
Ранее в числе участников была заявлена группа «Би-2», но позже организаторы сообщили, что коллектив не сможет выступить в Тамбове.
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