Начала работу интернет-приемная по вопросам ЕГЭ

В самолете из Тамбова треснуло лобовое стекло 0 Самолет авиакомпании "Руслайн" с 17 пассажирами на борту из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронеж утром в субботу, передает "Интерфакс".

В Тамбовской области завершились весенне-полевые работы 0 По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, на полях региона завершился сев яровых культур. На сегодняшний день засеяно более 1 миллиона 250 тысяч гектаров полей, что составляет 100 процентов от запланированного объема.

Музыка становится примитивнее 0 Музыка становится глупее и глупее. С помощью нейросети «Яндекс.Музыка» проанализировала тысячу поп-песен русскоязычных исполнителей, чтобы на их основе написать своё «произведение».

Тамбовский депутат подозревается в организации игорной деятельности 0 Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области совместно с оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ России выявлена и пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную

Тамбов вошел в число самых пьющих городов 0 Самыми неблагополучными территориями в плане употребления алкоголя в Тамбовской области Роспотребнадзор называет г. Рассказово, г. Уварово, г. Моршанск, Тамбовский район, г. Тамбов, Мичуринский район и Староюрьевский район.

О мероприятиях на День России 0 ий, посвященных празднованию Дня России, которые ждут жителей области в предстоящие выходные.

Выступления артистов на День города обойдутся в 3 миллиона рублей 0 Выступления популярных звезд на концерте, посвященном Дню России и Дню города в Тамбове, обойдется примерно в три миллиона рублей.

Когда тамбовский аэропорт получит статус международного? 0 Аэропорт "Тамбов" в 2018-2019 году ждет масштабная реконструкция, сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин на Петербургском экономическом форуме. Стоимость модернизации составит 2,4 миллиарда рублей.

Какие дивиденды получает самый чистый регион России? 0 В Международный День защиты окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2017 года. Возглавляет рейтинг Тамбовская область.

Зачем нас кормят медиабургерами? 0 Публикуем яркий текст о феномене массового потребления, который заслуживает внимание наших вдумчивых читателей. Автором текста является Сергей Владимирович Володенков – доктор политических наук, научный руководитель образовательной программы «Политический менеджмент и связи с общественностью» МГУ

Тамбовские выпускники сдают самый популярный экзамен по выбору – обществознание 0 На протяжении последних нескольких лет именно обществознание является самым популярным экзаменом по выбору у выпускников тамбовских школ. Проверяют свои знания по этому предмету по традиции больше половины человек, зарегистрировавшихся в региональной информационной системе для сдачи ЕГЭ.

В Тамбове в ДТП погибла пассажирка мотоцикла 0 В Тамбове 3 июня на улице Мичуринской в столкновении автомобиля ВАЗ-217230 с мотоциклом «Сузуки», погибла пассажирка мотоцикла, девушка 1996 года рождения.

В Тамбове в третий раз пройдет фестиваль "Чернозем" 0 В Тамбове 4, 5, 6 августа 2017 года пройдет третий рок-фестиваль "Чернозем". Зрители смогут увидеть выступления 18 групп, среди них будут как звездные, так и только набирающие обороты. По сравнению с прошлым годом состав участников обновился на 90 процентов.

Тамбовский губернатор размышляет как решить проблему оттока населения 0 Тамбовская область намерена добиться снижения оттока населения из региона за счет поддержки малых форм сельскохозяйственных производств, в настоящее время в регионе реализуется проект, условиями которого предусмотрено предоставление до 1 гектара земли для желающих организовать собственное аграрное

В Тамбове попытаются сделать "умную" экономику 0 Администрации Тамбовской области, Тамбова и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный и удобный регион». Определены его этапы, объемы и источники финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Останки несовершеннолетних находят каждый год» 0 Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России. На днях большой резонанс вызвала история с задержанием в самом центре Москвы, на Арбате, мальчика, который читал шекспировского «Гамлета», пишет «Лента.ру».

В Петербурге узнали о трудовых ресурсах Тамбовской области 0 Александр Никитин подчеркнул устойчивую аграрную специализацию Тамбовской области. В этой отрасли функционируют 275 сельскохозяйственных организаций, более 2000 КФХ.

Как сохранить свои деньги в Интернете? 0 Плагины с прогнозом погоды и курсами валют научились передавать злоумышленникам пароли и номера банковских карт. Более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения (плагины) для браузеров, через которые хакеры всё чаще похищают данные о банковских картах.

Каждый год в Тамбовской области совершают 1000 киберпреступлений 0 О выработке дополнительных мер по предупреждению и пресечению мошеннических действий с использованием современных технологий шла речь на расширенном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Тамбовской области, которое прошло сегодня в администрации области в режиме