В Тамбове попытаются сделать "умную" экономику Комментариев: 0

Администрации Тамбовской области, Тамбова и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный и удобный регион». Определены его этапы, объемы и источники финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Стороны намерены взаимодействовать при разработке предложений о составляющих элементов (подсистем) проекта «Умный и удобный регион». В числе предложений - фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения, системы весового и габаритного контроля, адаптивная система управления дорожным движением, геоинформационная система, автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте, организация парковочного пространства и модернизация ЖКХ.



Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме - 2017 главой администрации области Александром Никитиным, главой города Тамбова Сергеем Чеботаревым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.



Пилотной зоной для создания и реализации проекта «Умный и удобный регион» стороны договорились определить городской округ Тамбов.

«Проект «Умный город» является одним из девяти ключевых направлений программы «Цифровой экономики», разработанной правительством РФ в соответствии с посланием Президента В.В. Путина.



« В России планируется создать 50 «умных городов», - говорит Александр Никитин. – Проработка проекта «Умный и удобный регион» для Тамбовщины невозможна без участия национального технологического лидера - компании «Ростелеком». При реализации такого проекта, регион получает удобство управления его сегментами, сведенными в единую информационную среду, направленную на достижение максимально возможного качества управления ресурсами, комфортности проживания и деловой активности нынешнего и будущего поколений».



«Создание «Умного и удобного региона» в настоящее время закладывает фундамент дальнейшего развития информационной среды региона, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Уверен, что уникальный опыт нашей компании по реализации масштабных государственных проектов и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктура помогут созданию в Тамбовской области единой системы управления регионом, основанной на инновационных технологиях и максимальной информатизации процессов». Администрации Тамбовской области, Тамбова и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный и удобный регион». Определены его этапы, объемы и источники финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации.Стороны намерены взаимодействовать при разработке предложений о составляющих элементов (подсистем) проекта «Умный и удобный регион». В числе предложений - фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения, системы весового и габаритного контроля, адаптивная система управления дорожным движением, геоинформационная система, автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте, организация парковочного пространства и модернизация ЖКХ.Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме - 2017 главой администрации области Александром Никитиным, главой города Тамбова Сергеем Чеботаревым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.Пилотной зоной для создания и реализации проекта «Умный и удобный регион» стороны договорились определить городской округ Тамбов.«Проект «Умный город» является одним из девяти ключевых направлений программы «Цифровой экономики», разработанной правительством РФ в соответствии с посланием Президента В.В. Путина.« В России планируется создать 50 «умных городов», - говорит Александр Никитин. – Проработка проекта «Умный и удобный регион» для Тамбовщины невозможна без участия национального технологического лидера - компании «Ростелеком». При реализации такого проекта, регион получает удобство управления его сегментами, сведенными в единую информационную среду, направленную на достижение максимально возможного качества управления ресурсами, комфортности проживания и деловой активности нынешнего и будущего поколений».«Создание «Умного и удобного региона» в настоящее время закладывает фундамент дальнейшего развития информационной среды региона, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Уверен, что уникальный опыт нашей компании по реализации масштабных государственных проектов и крупнейшая телекоммуникационная инфраструктура помогут созданию в Тамбовской области единой системы управления регионом, основанной на инновационных технологиях и максимальной информатизации процессов».



