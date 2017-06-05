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В Тамбове в третий раз пройдет фестиваль "Чернозем"
5 июня 2017
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В Тамбове 4, 5, 6 августа 2017 года пройдет третий рок-фестиваль Чернозём. Зрители смогут увидеть выступления 18 групп, среди них будут как звездные, так и только набирающие обороты. По сравнению с прошлым годом состав участников обновился на 90 процентов. В 2016 году из-за непогоды группа КНЯZZ прервала своё выступление, а ЧАЙФы и вовсе не вышли на сцену, поэтому организаторы фестиваля и артисты приняли решение вернуть долг зрителям.
Программа фестиваля
4 августа, пятница
КНЯZZ: Будь как дома, путник!
УНДЕРВУД: #этосудьба
NOBODY.ONE и Cергей Табачников
СУРГАНОВА: Хиты
БРАВО: Бравоспектива. Лучшее за 30 лет
ЧАЙФ: Оранжевое настроение. Вторая попытка
5 августа, суббота
ЕЖЕВИКА: Арт-фолк
АЛОЭВЕРА: Как Боги
ЭЛИЗИУМ: 20 космических лет
LOUNA: Лучшие песни
АРИЯ: Для слабых места нет!
АЛИСА: ЛУЧШЕЕ
6 августа, воскресенье
ЙОРШ: Музыка сильных
ИГОРЬ РАСТЕРЯЕВ: с гармонью
АФФИНАЖ: Лучшие песни за 5 лет!
СЛОТ: #СЛОТ15: 15 лет группе
DOLPHIN: Специальная программа
СПЛИН: Лучшее. На бис!
Билеты на фестиваль можно купить в трех интернет-магазинах: kassy.ru, kassamix.ru, concert.ru.
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