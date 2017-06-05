Тамбовские выпускники сдают самый популярный экзамен по выбору – обществознание Комментариев: 0 На протяжении последних нескольких лет именно обществознание является самым популярным экзаменом по выбору у выпускников тамбовских школ. Проверяют свои знания по этому предмету по традиции больше половины человек, зарегистрировавшихся в региональной информационной системе для сдачи ЕГЭ. Сегодня экзамен по обществознанию на Тамбовщине планирует сдать 2403 человека. Для сравнения, в 2016 году свои знания по этому предмету проверяли 2398 человек.



Для проведения экзамена в области задействовано 19 пунктов на базе образовательных организаций. Еще 4 пункта проведения экзамена оборудованы на дому. Они предусмотрены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.



Экзамен по обществознанию тамбовские школьники традиционно сдают достаточно успешно. Например, в прошлом году 106 ребят продемонстрировали высокие результаты, набрав 80 баллов и больше.



На Тамбовщине созданы все условия для объективной сдачи экзаменов. Работают общественные наблюдатели, ведется видеонаблюдение. А на базе управления образования и науки области создан ситуационный центр, предназначенный для оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга хода проведения экзаменов. На протяжении последних нескольких лет именно обществознание является самым популярным экзаменом по выбору у выпускников тамбовских школ. Проверяют свои знания по этому предмету по традиции больше половины человек, зарегистрировавшихся в региональной информационной системе для сдачи ЕГЭ. Сегодня экзамен по обществознанию на Тамбовщине планирует сдать 2403 человека. Для сравнения, в 2016 году свои знания по этому предмету проверяли 2398 человек.Для проведения экзамена в области задействовано 19 пунктов на базе образовательных организаций. Еще 4 пункта проведения экзамена оборудованы на дому. Они предусмотрены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.Экзамен по обществознанию тамбовские школьники традиционно сдают достаточно успешно. Например, в прошлом году 106 ребят продемонстрировали высокие результаты, набрав 80 баллов и больше.На Тамбовщине созданы все условия для объективной сдачи экзаменов. Работают общественные наблюдатели, ведется видеонаблюдение. А на базе управления образования и науки области создан ситуационный центр, предназначенный для оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга хода проведения экзаменов.



