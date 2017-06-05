Какие дивиденды получает самый чистый регион России? Комментариев: 0



По сведениям обладминстрации, за последние 10 лет в нашем регионе на фоне активного роста производства в три раза сокращены объемы выбросов в атмосферный воздух. Почти наполовину сокращены объемы водопотребления, объемы водоотведения снижены на четверть. Доля обезвреживаемых и направляемых на переработку отходов в общей массе образовавшихся увеличена почти в 7 раз (по итогам 2016 года - 73 процента).

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Но ведь статус самого чистого региона России это хороший пиар-ресурс, который категорически не используется властью и бизнесом. Тамбовская область с 2011 года имеет этот статус. Но сколько за эти годы у нас появилось курортов, новых зон отдыха, брендов элитных экопродуктов? Где сверхдорогие тамбовские экспортные мясо-молочные продукты, фрукты и овощи?



Новые отцы губернии имеют хорошее образование, даже научные степени, но не могут распорядиться тем, что дала сама природа и время промышленного упадка 1990-х годов. В Международный День защиты окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2017 года. Возглавляет рейтинг Тамбовская область.По сведениям обладминстрации, за последние 10 лет в нашем регионе на фоне активного роста производства в три раза сокращены объемы выбросов в атмосферный воздух. Почти наполовину сокращены объемы водопотребления, объемы водоотведения снижены на четверть. Доля обезвреживаемых и направляемых на переработку отходов в общей массе образовавшихся увеличена почти в 7 раз (по итогам 2016 года - 73 процента).Но ведь статус самого чистого региона России это хороший пиар-ресурс, который категорически не используется властью и бизнесом. Тамбовская область с 2011 года имеет этот статус. Но сколько за эти годы у нас появилось курортов, новых зон отдыха, брендов элитных экопродуктов? Где сверхдорогие тамбовские экспортные мясо-молочные продукты, фрукты и овощи?Новые отцы губернии имеют хорошее образование, даже научные степени, но не могут распорядиться тем, что дала сама природа и время промышленного упадка 1990-х годов.



