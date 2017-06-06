Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

О мероприятиях на День России

Когда тамбовский аэропорт получит статус международного?

Тамбовский губернатор размышляет как решить проблему оттока населения

Grupo Fuertes и ГК "Черкизово" инвестировали в "Тамбовскую индейку" 130 миллионов евро

Праздник последнего звонка в тамбовских школах

Тамбовщина опустилась в рейтинге качества жизни

В Тамбовской области сорваны сроки сдачи перинатального центра

В Тамбовской области засеяно около одного миллиона гектаров полей

Тамбовские ветераны-афганцы снова под угрозой

По факту смерти пенсионерки, к которой сутки не приезжала «скорая», возбудили уголовное дело

Мичуринский «Милорем» загрузили работой

Новым главой Тамбова стал историк

» » » Выступления артистов на День города обойдутся в 3 миллиона рублей

Выступления артистов на День города обойдутся в 3 миллиона рублей

6 июня 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
Выступления артистов на День города обойдутся в 3 миллиона рублей

Выступления популярных звезд на концерте, посвященном Дню России и Дню города в Тамбове, обойдется примерно в три миллиона рублей, сообщает "Новый Тамбов".

12 июня на площади Ленина в Тамбове выступят певица Натали и бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс. Согласно данным концертного агентства Disco Star, за свои выступления на городских мероприятиях певица Натали берет от 20 тысяч долларов (1 180 000 руб.), гонорар Томаса Андерса еще больше — от 27 тысяч долларов (1 590 000 руб.).

Помимо этого оплачиваются проезд, питание и проживание артистов в отеле. Еще одной статьей расходов считается аренда сцены, которую в Тамбов обычно привозят из Липецка. Стоимость аренды составляет еще 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что в администрации города стараются не озвучивать стоимость подобных праздничных мероприятий, ссылаясь на то, что в этом деле властям часто приходится прибегать к помощи спонсоров, которыми выступают состоятельные тамбовские бизнесмены. Судя по тому, что на сайте госзакупок нет ни одного аукциона, связанного с организацией Дня города в Тамбове, в этот раз, видимо, также без поддержки спонсоров не обошлось.

Напомним, прошлогодний концерт в Тамбове стал одним из самых грандиозных за последние несколько лет. На площади Ленина тогда выступили группа «Любе», Олег Газманов, Нюша и Сергей Лазарев. По оценкам специалистов, на это было потрачено около 10 млн рублей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На День города в Тамбов приедут четыре столичные звезды

В Тамбов приедет Театр кошек Юрия Куклачева

В Тамбов впервые приедет певица Жасмин

День города Тамбова: план праздничных мероприятий

6 июля в Тамбове ограничат движение на площади Ленина

Движение транспорта в праздничные дни

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В самолете из Тамбова треснуло лобовое стекло

13 июня 2017
0
Самолет авиакомпании "Руслайн" с 17 пассажирами на борту из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронеж утром в субботу, передает "Интерфакс".

В Тамбовской области завершились весенне-полевые работы

13 июня 2017
0
По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, на полях региона завершился сев яровых культур. На сегодняшний день засеяно более 1 миллиона 250 тысяч гектаров полей, что составляет 100 процентов от запланированного объема.

Музыка становится примитивнее

9 июня 2017
0
Музыка становится глупее и глупее. С помощью нейросети «Яндекс.Музыка» проанализировала тысячу поп-песен русскоязычных исполнителей, чтобы на их основе написать своё «произведение».

Тамбовский депутат подозревается в организации игорной деятельности

9 июня 2017
0
Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области совместно с оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ России выявлена и пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную

Тамбов вошел в число самых пьющих городов

9 июня 2017
0
Самыми неблагополучными территориями в плане употребления алкоголя в Тамбовской области Роспотребнадзор называет г. Рассказово, г. Уварово, г. Моршанск, Тамбовский район, г. Тамбов, Мичуринский район и Староюрьевский район.

О мероприятиях на День России

9 июня 2017
0
ий, посвященных празднованию Дня России, которые ждут жителей области в предстоящие выходные.

Выступления артистов на День города обойдутся в 3 миллиона рублей

6 июня 2017
0
Выступления популярных звезд на концерте, посвященном Дню России и Дню города в Тамбове, обойдется примерно в три миллиона рублей.

Когда тамбовский аэропорт получит статус международного?

6 июня 2017
0
Аэропорт "Тамбов" в 2018-2019 году ждет масштабная реконструкция, сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин на Петербургском экономическом форуме. Стоимость модернизации составит 2,4 миллиарда рублей.

Какие дивиденды получает самый чистый регион России?

5 июня 2017
0
В Международный День защиты окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2017 года. Возглавляет рейтинг Тамбовская область.

Зачем нас кормят медиабургерами?

5 июня 2017
0
Публикуем яркий текст о феномене массового потребления, который заслуживает внимание наших вдумчивых читателей. Автором текста является Сергей Владимирович Володенков – доктор политических наук, научный руководитель образовательной программы «Политический менеджмент и связи с общественностью» МГУ

Тамбовские выпускники сдают самый популярный экзамен по выбору – обществознание

5 июня 2017
0
На протяжении последних нескольких лет именно обществознание является самым популярным экзаменом по выбору у выпускников тамбовских школ. Проверяют свои знания по этому предмету по традиции больше половины человек, зарегистрировавшихся в региональной информационной системе для сдачи ЕГЭ.

В Тамбове в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

5 июня 2017
0
В Тамбове 3 июня на улице Мичуринской в столкновении автомобиля ВАЗ-217230 с мотоциклом «Сузуки», погибла пассажирка мотоцикла, девушка 1996 года рождения.

В Тамбове в третий раз пройдет фестиваль "Чернозем"

5 июня 2017
0
В Тамбове 4, 5, 6 августа 2017 года пройдет третий рок-фестиваль "Чернозем". Зрители смогут увидеть выступления 18 групп, среди них будут как звездные, так и только набирающие обороты. По сравнению с прошлым годом состав участников обновился на 90 процентов.

Тамбовский губернатор размышляет как решить проблему оттока населения

2 июня 2017
0
Тамбовская область намерена добиться снижения оттока населения из региона за счет поддержки малых форм сельскохозяйственных производств, в настоящее время в регионе реализуется проект, условиями которого предусмотрено предоставление до 1 гектара земли для желающих организовать собственное аграрное

В Тамбове попытаются сделать "умную" экономику

2 июня 2017
0
Администрации Тамбовской области, Тамбова и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный и удобный регион». Определены его этапы, объемы и источники финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Останки несовершеннолетних находят каждый год»

2 июня 2017
0
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России. На днях большой резонанс вызвала история с задержанием в самом центре Москвы, на Арбате, мальчика, который читал шекспировского «Гамлета», пишет «Лента.ру».

В Петербурге узнали о трудовых ресурсах Тамбовской области

1 июня 2017
0
Александр Никитин подчеркнул устойчивую аграрную специализацию Тамбовской области. В этой отрасли функционируют 275 сельскохозяйственных организаций, более 2000 КФХ.

Как сохранить свои деньги в Интернете?

1 июня 2017
0
Плагины с прогнозом погоды и курсами валют научились передавать злоумышленникам пароли и номера банковских карт. Более 80 тыс. сайтов распространяют вредоносные расширения (плагины) для браузеров, через которые хакеры всё чаще похищают данные о банковских картах.

Каждый год в Тамбовской области совершают 1000 киберпреступлений

1 июня 2017
0
О выработке дополнительных мер по предупреждению и пресечению мошеннических действий с использованием современных технологий шла речь на расширенном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Тамбовской области, которое прошло сегодня в администрации области в режиме

Начала работу интернет-приемная по вопросам ЕГЭ

31 мая 2017
0
Свои сообщения, касаемо ЕГЭ, могут оставить и тамбовчане.

Празднования Дня защиты детей пройдут в каждом микрорайоне Мичуринска

31 мая 2017
0
В Мичуринске в День защиты детей запланировано много интересных мероприятий. В каждом микрорайоне детвора сможет повеселиться, ведь увлекательные события охватят весь город
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net