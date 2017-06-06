Выступления артистов на День города обойдутся в 3 миллиона рублей Комментариев: 0

Выступления популярных звезд на концерте, посвященном Дню России и Дню города в Тамбове, обойдется примерно в три миллиона рублей, сообщает



12 июня на площади Ленина в Тамбове выступят певица Натали и бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс. Согласно данным концертного агентства Disco Star, за свои выступления на городских мероприятиях певица Натали берет от 20 тысяч долларов (1 180 000 руб.), гонорар Томаса Андерса еще больше — от 27 тысяч долларов (1 590 000 руб.).



Помимо этого оплачиваются проезд, питание и проживание артистов в отеле. Еще одной статьей расходов считается аренда сцены, которую в Тамбов обычно привозят из Липецка. Стоимость аренды составляет еще 1,5 млн рублей.



Стоит отметить, что в администрации города стараются не озвучивать стоимость подобных праздничных мероприятий, ссылаясь на то, что в этом деле властям часто приходится прибегать к помощи спонсоров, которыми выступают состоятельные тамбовские бизнесмены. Судя по тому, что на сайте госзакупок нет ни одного аукциона, связанного с организацией Дня города в Тамбове, в этот раз, видимо, также без поддержки спонсоров не обошлось.



Напомним, прошлогодний концерт в Тамбове стал одним из самых грандиозных за последние несколько лет. На площади Ленина тогда выступили группа «Любе», Олег Газманов, Нюша и Сергей Лазарев. По оценкам специалистов, на это было потрачено около 10 млн рублей. Выступления популярных звезд на концерте, посвященном Дню России и Дню города в Тамбове, обойдется примерно в три миллиона рублей, сообщает "Новый Тамбов" 12 июня на площади Ленина в Тамбове выступят певица Натали и бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс. Согласно данным концертного агентства Disco Star, за свои выступления на городских мероприятиях певица Натали берет от 20 тысяч долларов (1 180 000 руб.), гонорар Томаса Андерса еще больше — от 27 тысяч долларов (1 590 000 руб.).Помимо этого оплачиваются проезд, питание и проживание артистов в отеле. Еще одной статьей расходов считается аренда сцены, которую в Тамбов обычно привозят из Липецка. Стоимость аренды составляет еще 1,5 млн рублей.Стоит отметить, что в администрации города стараются не озвучивать стоимость подобных праздничных мероприятий, ссылаясь на то, что в этом деле властям часто приходится прибегать к помощи спонсоров, которыми выступают состоятельные тамбовские бизнесмены. Судя по тому, что на сайте госзакупок нет ни одного аукциона, связанного с организацией Дня города в Тамбове, в этот раз, видимо, также без поддержки спонсоров не обошлось.Напомним, прошлогодний концерт в Тамбове стал одним из самых грандиозных за последние несколько лет. На площади Ленина тогда выступили группа «Любе», Олег Газманов, Нюша и Сергей Лазарев. По оценкам специалистов, на это было потрачено около 10 млн рублей.



