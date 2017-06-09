Тамбов вошел в число самых пьющих городов Комментариев: 0



Как отмечают специалисты, если брать временной отрезок с 2007 года, в области наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом, и только в 2016 году этот показатель стал вновь расти. Показатель распространенности хронического алкоголизма среди населения региона в 2016 году составил 1854,62 на 100 тысяч населения (в 2015 г. - 1817,45 на 100 тысяч населения).



Одним из пугающих факторов является рапространение такого явления, как детский алкоголизм. В лечебных учреждениях региона в прошлом году наблюдались 127 подростков в возрасте 15 — 17 лет с различными последствиями употребления алкоголя и даже 5 детей в возрасте до 14 лет.



573 человека в 2016 году умерли из-за употребления алкоголя и его суррогатов (в 2015г. - 619 человек), из них, по предварительным данным, только от случайных отравлений умерло 123 человека. Для сравнения: общее количество умерших по причине употребления спиртных напитков (573 чел.) больше на 21,1% количества умерших за этот же период от острого и повторного инфаркта миокарда (473 чел.). Из общего количества зарегистрированных лиц с хроническим алкоголизмом 16,6% составляют женщины, 33,9% - лица, проживающие в сельской местности.

Самыми неблагополучными территориями в плане употребления алкоголя в Тамбовской области Роспотребнадзор называет г. Рассказово, г. Уварово, г. Моршанск, Тамбовский район, г. Тамбов, Мичуринский район и Староюрьевский район. Эти муниципальные образования практически ежегодно имеют самые высокие показатели алкоголизма среди взрослого населения, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» Как отмечают специалисты, если брать временной отрезок с 2007 года, в области наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом, и только в 2016 году этот показатель стал вновь расти. Показатель распространенности хронического алкоголизма среди населения региона в 2016 году составил 1854,62 на 100 тысяч населения (в 2015 г. - 1817,45 на 100 тысяч населения).Одним из пугающих факторов является рапространение такого явления, как детский алкоголизм. В лечебных учреждениях региона в прошлом году наблюдались 127 подростков в возрасте 15 — 17 лет с различными последствиями употребления алкоголя и даже 5 детей в возрасте до 14 лет.573 человека в 2016 году умерли из-за употребления алкоголя и его суррогатов (в 2015г. - 619 человек), из них, по предварительным данным, только от случайных отравлений умерло 123 человека. Для сравнения: общее количество умерших по причине употребления спиртных напитков (573 чел.) больше на 21,1% количества умерших за этот же период от острого и повторного инфаркта миокарда (473 чел.). Из общего количества зарегистрированных лиц с хроническим алкоголизмом 16,6% составляют женщины, 33,9% - лица, проживающие в сельской местности.



