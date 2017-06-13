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Тамбовские выпускники узнали результаты первых экзаменов
Сегодня, 10:51
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В регион поступили результаты ЕГЭ, которые тамбовские ребята сдавали в течение первой экзаменационной недели. В частности, стали известны результаты по информатике и ИКТ, географии, двум математикам – профильной и базовой, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Знания по работе с информационно-коммуникационными технологиями сдавали 151 человек. В итоге двое тамбовчан набрали максимальные 100 баллов на экзамене по информатике. Тридцать человек показали высокие результаты, получив от 80 до 99 баллов. Экзамен по географии сдавали 57 человек. Трое из них продемонстрировали отличную подготовку, набрав от 80 баллов и выше.
Для получения школьного аттестата выпускники должны сдать два обязательных экзамена. Один из них – базовая математика. Ее сдавали 3355 тамбовчан. Почти половина из них, 1582 школьника, получили пятерки за выполнение заданий.
Для поступления в вузы требуются результаты по математике профильного уровня. Ее сдавали 2526 человек. Высокие баллы – от 80 до 99 – набрали 62 человека.
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