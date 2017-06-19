Кто виноват в холодной погоде? Комментариев: 0

В июне тамбовское лето больше похоже на осень. Почему так вышло? И кто виноват?



Как авторитетно поведал начальник Тамбовского гидрометцентра Сергей Дудник, делать прогнозы на все лето — вещь не только неблагодарная, но и практически невозможная, потому что собственно к науке синоптике как таковой отношения не имеет. Просто есть определенный теоретический порог прогнозирования атмосферных процессов, и дальше тут не прыгнешь при всем желании, пишет



Что же касается холодного июня, то вызван он засильем атлантических циклонов, выходящих через северную часть Европы и способствующих затоку к нам арктического воздуха. В частности, холодная погода самых последних дней на Тамбовщине связана с особенно обширным и высоким циклоном, простирающимся до 11-13 километров вплоть до границ тропопаузы. После его прохождения у солнца есть шанс подарить несколько теплых дней, но на очереди уже новый циклон с Атлантики, затягивающий прохладные воздушные массы с севера. К сожалению, пока эти тенденции в атмосфере сохраняются, но говорить об аномальности нынешнего лета все-таки еще рано.



Естественно, такая погода не лучшим образом сказывается на сельскохозяйственных и огородных культурах. Несколько заморозков на почве было отмечено в мае, а также в ночь с 3-го на 4 июня. Последствия этого уже дают себя знать. А каким будет дальнейшее лето, покажет само лето, неустойчивость которого стала показательной тенденцией последних лет. В июне тамбовское лето больше похоже на осень. Почему так вышло? И кто виноват?Как авторитетно поведал начальник Тамбовского гидрометцентра Сергей Дудник, делать прогнозы на все лето — вещь не только неблагодарная, но и практически невозможная, потому что собственно к науке синоптике как таковой отношения не имеет. Просто есть определенный теоретический порог прогнозирования атмосферных процессов, и дальше тут не прыгнешь при всем желании, пишет Тамбовская жизнь Что же касается холодного июня, то вызван он засильем атлантических циклонов, выходящих через северную часть Европы и способствующих затоку к нам арктического воздуха. В частности, холодная погода самых последних дней на Тамбовщине связана с особенно обширным и высоким циклоном, простирающимся до 11-13 километров вплоть до границ тропопаузы. После его прохождения у солнца есть шанс подарить несколько теплых дней, но на очереди уже новый циклон с Атлантики, затягивающий прохладные воздушные массы с севера. К сожалению, пока эти тенденции в атмосфере сохраняются, но говорить об аномальности нынешнего лета все-таки еще рано.Естественно, такая погода не лучшим образом сказывается на сельскохозяйственных и огородных культурах. Несколько заморозков на почве было отмечено в мае, а также в ночь с 3-го на 4 июня. Последствия этого уже дают себя знать. А каким будет дальнейшее лето, покажет само лето, неустойчивость которого стала показательной тенденцией последних лет.



