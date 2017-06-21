В Тамбове закрыли улицу Мичуринскую Комментариев: 0 Власти Тамбова решили закрыть для движения транспорта улицу Мичуринскую. С 20 по 30 июня будут вестись работы по строительству сетей теплоснабжения, сообщает горадминистрация.



Ограничения движения коснутся дороги-дублера улицы Мичуринской, на участке от бульвара Энтузиастов до дома 143-А и по съезду с дороги по улице Мичуринской на дорогу-дублер между домами 143-А и 149-Б по улице Мичуринской.



Обществу с ограниченной ответственностью «МИКС» рекомендовано: разработать схему установки временных дорожных знаков и ограждений на период проведения работ и выставить ограждения и дорожные знаки на участке производства работ в соответствии со схемой, обеспечить освещение зоны проведения работ в темное время суток. А также - обеспечить альтернативную возможность подъезда к жилым домам в границах улиц Мичуринской, бульвара Энтузиастов и Николая Вирты на период прекращения движения по дороге-дублеру улицы Мичуринской, на участке от бульвара Энтузиастов до дома 143-А, и по съезду с дороги по улице Мичуринской на дорогу-дублер между домами 143-А и 149-Б по улице Мичуринской. Власти Тамбова решили закрыть для движения транспорта улицу Мичуринскую. С 20 по 30 июня будут вестись работы по строительству сетей теплоснабжения, сообщает горадминистрация.Ограничения движения коснутся дороги-дублера улицы Мичуринской, на участке от бульвара Энтузиастов до дома 143-А и по съезду с дороги по улице Мичуринской на дорогу-дублер между домами 143-А и 149-Б по улице Мичуринской.Обществу с ограниченной ответственностью «МИКС» рекомендовано: разработать схему установки временных дорожных знаков и ограждений на период проведения работ и выставить ограждения и дорожные знаки на участке производства работ в соответствии со схемой, обеспечить освещение зоны проведения работ в темное время суток. А также - обеспечить альтернативную возможность подъезда к жилым домам в границах улиц Мичуринской, бульвара Энтузиастов и Николая Вирты на период прекращения движения по дороге-дублеру улицы Мичуринской, на участке от бульвара Энтузиастов до дома 143-А, и по съезду с дороги по улице Мичуринской на дорогу-дублер между домами 143-А и 149-Б по улице Мичуринской.



