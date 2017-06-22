Электронные технологии управления городом Комментариев: 0 Мэр Сеула Пак Вон Сун представил журналистам новейшую разработку южнокорейских IT-специалистов – интерактивную систему управления городом Seoul Live. На презентации, состоявшейся в кабинете градоначальника, он продемонстрировал ее возможности, которые кажутся совершенно фантастическими, сообщает



"Если раньше приходилось выезжать на места и управлять ситуацией там, то сейчас с помощью цифровой сети можно в реальном времени получать всю необходимую информацию, касающуюся города, и участвовать в управлении им", - рассказал собравшимся Пак Вон Сун. "Наверное, впервые в мире создан подобный кабинет мэра города, который позволяет с помощью цифровых технологий управлять всеми функциями города", - заметил мэр.



Когда кабинет посетили представители правительства страны, новая технология оказала на них глубокое впечатление, рассказал Пак Вон Сун. По его словам, уже рассматривается вопрос о том, чтобы использовать ее для управления государством, а в будущем экспортировать ее в другие страны.

Наверное, впервые в мире создан подобный кабинет мэра города, который позволяет с помощью цифровых технологий управлять всеми функциями города



Системой можно управлять как при помощи компьютерной мышки, так и с помощью голоса и жестов. Она в реальном времени отображает необходимую информацию, включая число ДТП и пожаров, дорожно-транспортную ситуацию, качество воздуха и воды, уровень цен на рынках и в магазинах, и даже вести мониторинг СМИ. Информация обновляется каждые 10 минут. Система позволяет оперативно и напрямую связаться с ответственными лицами и передать им указания. Кроме того, цифровой кабинет позволяет подключаться к расположенным на улицах камерам видеонаблюдения и следить за ситуацией в прямом эфире.



Мэр наглядно продемонстрировал собравшимся, как система работает на практике. На интерактивной карте города при помощи пассов рук, которые интерпретирует встроенная камера, он выбрал флажок, которым помечено ДТП. "Как видите, недалеко от дворца Кёнбоккун произошла автомобильная авария", - прокомментировал Пак Вон Сун. Затем он приблизил место происшествия на карте – сразу же рядом появилась информация, когда было зарегистрировано сообщение о ДТП, число и состояние пострадавших, сколько полицейских машин и карет скорой помощи выехало на место.

"Система позволяет мне связаться с человеком, который отвечает за решение той или иной ситуации", - рассказал мэр и нажал кнопку вызова. Через секунду на видеосвязи возникла женщина – сотрудник отдела статистики, которая доложила ему о последних подробностях. "Пострадавшего в бессознательном состоянии транспортируют в больницу", - сказала она.



Посмотрев на экран, Сеульский мэр может ознакомиться с общими условиями Сеула, включая статистическую информацию о пожарах и других стихийных бедствиях, условиях движения и гражданских жалобах. Аварии и катастрофы, которые происходят в городе, можно идентифицировать в режиме реального времени, нажав на экран рукой, или с помощью голосовых команд и сотрудников на сайте можно связаться напрямую, чтобы делать заказы.



Экран также отображает статистику, тесно связанную с повседневной жизнью людей, включая индекс загрязнения воздуха, качество воды и рыночные индексы, а также демонстрирует мнения людей, которые вошли в гражданский канал подачи жалоб. Штаб-квартира Сеула собирает данные, которые включают более 10 миллионов случаев в 167 системах, изображения с 800 камер в центре Сеула и данные гражданских каналов подачи жалоб на работу мэрии.

Мэр Сеула Пак Вон Сун представил журналистам новейшую разработку южнокорейских IT-специалистов – интерактивную систему управления городом Seoul Live. На презентации, состоявшейся в кабинете градоначальника, он продемонстрировал ее возможности, которые кажутся совершенно фантастическими, сообщает ТАСС "Если раньше приходилось выезжать на места и управлять ситуацией там, то сейчас с помощью цифровой сети можно в реальном времени получать всю необходимую информацию, касающуюся города, и участвовать в управлении им", - рассказал собравшимся Пак Вон Сун. "Наверное, впервые в мире создан подобный кабинет мэра города, который позволяет с помощью цифровых технологий управлять всеми функциями города", - заметил мэр.Когда кабинет посетили представители правительства страны, новая технология оказала на них глубокое впечатление, рассказал Пак Вон Сун. По его словам, уже рассматривается вопрос о том, чтобы использовать ее для управления государством, а в будущем экспортировать ее в другие страны.Наверное, впервые в мире создан подобный кабинет мэра города, который позволяет с помощью цифровых технологий управлять всеми функциями городаСистемой можно управлять как при помощи компьютерной мышки, так и с помощью голоса и жестов. Она в реальном времени отображает необходимую информацию, включая число ДТП и пожаров, дорожно-транспортную ситуацию, качество воздуха и воды, уровень цен на рынках и в магазинах, и даже вести мониторинг СМИ. Информация обновляется каждые 10 минут. Система позволяет оперативно и напрямую связаться с ответственными лицами и передать им указания. Кроме того, цифровой кабинет позволяет подключаться к расположенным на улицах камерам видеонаблюдения и следить за ситуацией в прямом эфире.Мэр наглядно продемонстрировал собравшимся, как система работает на практике. На интерактивной карте города при помощи пассов рук, которые интерпретирует встроенная камера, он выбрал флажок, которым помечено ДТП. "Как видите, недалеко от дворца Кёнбоккун произошла автомобильная авария", - прокомментировал Пак Вон Сун. Затем он приблизил место происшествия на карте – сразу же рядом появилась информация, когда было зарегистрировано сообщение о ДТП, число и состояние пострадавших, сколько полицейских машин и карет скорой помощи выехало на место."Система позволяет мне связаться с человеком, который отвечает за решение той или иной ситуации", - рассказал мэр и нажал кнопку вызова. Через секунду на видеосвязи возникла женщина – сотрудник отдела статистики, которая доложила ему о последних подробностях. "Пострадавшего в бессознательном состоянии транспортируют в больницу", - сказала она.Посмотрев на экран, Сеульский мэр может ознакомиться с общими условиями Сеула, включая статистическую информацию о пожарах и других стихийных бедствиях, условиях движения и гражданских жалобах. Аварии и катастрофы, которые происходят в городе, можно идентифицировать в режиме реального времени, нажав на экран рукой, или с помощью голосовых команд и сотрудников на сайте можно связаться напрямую, чтобы делать заказы.Экран также отображает статистику, тесно связанную с повседневной жизнью людей, включая индекс загрязнения воздуха, качество воды и рыночные индексы, а также демонстрирует мнения людей, которые вошли в гражданский канал подачи жалоб. Штаб-квартира Сеула собирает данные, которые включают более 10 миллионов случаев в 167 системах, изображения с 800 камер в центре Сеула и данные гражданских каналов подачи жалоб на работу мэрии.



