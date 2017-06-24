Тамбовский дом ребенка получит почти 20 миллионов рублей Комментариев: 0



Одно из наиболее значимых направлений государственной политики касается защиты детей. Ранее по поручению Президента России Владимира Путина, из резервного президентского фонда на ремонт здания Тамбовского дома ребенка было выделено 15 миллионов рублей на ремонт здания, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время общая площадь отремонтированных помещений составляет более восьмисот квадратных метров. При этом более полутора тысяч квадратных метров требуют проведения работ. Кроме того, в целях противопожарных мероприятий необходима замена электропроводки в помещениях данного учреждения.



Существует негласное правило, что средства из резервного фонда Президента России не выделяются дважды на одни и те же цели. Однако в случае с Тамбовским домом ребенка было сделано исключение, благодаря нестандартному подходу директора лечебного учреждения Галины Головлевой. Она отправила открытку с новогодними поздравлениями в Кремль, в которых просила о помощи. Эта просьба была услышана. Из резервного фонда Президента России будет выделено еще почти 20 миллионов рублей на проведение ремонтных работ для того, чтобы обеспечить для детей достойные условия.



В настоящее время специализированный дом ребенка - одно из старейших и единственное в Тамбовской области учреждение, созданное для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно.



Сюда попадают дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, имеющие родителей или законных представителей, временно помещенные в дом ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дом ребёнка рассчитан на 60 мест. Он оснащен необходимым медицинским оборудованием, залом лечебной физкультуры и массажа, имеет детские тренажёры, спортивный уголок, а также различные реабилитационные приспособлениями для лечения патологии костно-мышечной системы. Как отметили в управлении здравоохранения области, средства резервного фонда Президента РФ будут направлены в 2017 году на ремонт групповых помещений с заменой инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. Кроме того, предусмотрен ремонт пожарных лестниц и отмосток, устройство пандусов.Одно из наиболее значимых направлений государственной политики касается защиты детей. Ранее по поручению Президента России Владимира Путина, из резервного президентского фонда на ремонт здания Тамбовского дома ребенка было выделено 15 миллионов рублей на ремонт здания, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время общая площадь отремонтированных помещений составляет более восьмисот квадратных метров. При этом более полутора тысяч квадратных метров требуют проведения работ. Кроме того, в целях противопожарных мероприятий необходима замена электропроводки в помещениях данного учреждения.Существует негласное правило, что средства из резервного фонда Президента России не выделяются дважды на одни и те же цели. Однако в случае с Тамбовским домом ребенка было сделано исключение, благодаря нестандартному подходу директора лечебного учреждения Галины Головлевой. Она отправила открытку с новогодними поздравлениями в Кремль, в которых просила о помощи. Эта просьба была услышана. Из резервного фонда Президента России будет выделено еще почти 20 миллионов рублей на проведение ремонтных работ для того, чтобы обеспечить для детей достойные условия.В настоящее время специализированный дом ребенка - одно из старейших и единственное в Тамбовской области учреждение, созданное для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно.Сюда попадают дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, имеющие родителей или законных представителей, временно помещенные в дом ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дом ребёнка рассчитан на 60 мест. Он оснащен необходимым медицинским оборудованием, залом лечебной физкультуры и массажа, имеет детские тренажёры, спортивный уголок, а также различные реабилитационные приспособлениями для лечения патологии костно-мышечной системы.



