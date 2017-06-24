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В Мичуринском и Староюрьевском районах идет расчистка рек
По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользования, в Мичуринском и Староюрьевском районах проводятся работы по экологической реабилитации рек.
Специалисты Тамбовского водного хозяйства расчищают участок реки Воронеж около лагеря отдыха детей и молодежи «Спутник» в Мичуринском районе, а затем земснаряд перебазируется к лагерю «Парус». Земснаряду предстоит пройти в общей сложности порядка полутора километров водной артерии и поднять свыше 50 тысяч кубометров донных отложений.
Одновременно в Староюрьевском районе проводится расчистка полукилометрового участка реки Ситовка. Речка заилилась, глубина русла местами стала менее метра. Земснаряду предстоит поднять со дня 30 тысяч кубометров ила, углубив русло реки. Проведенные работы по экологической реабилитации водных артерий помогут организовать на береговых участках зоны отдыха для тамбовчан.
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