Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результаты Комментариев: 0 По информации областного управления образования и науки, в 2017 году школу закончили 3868 учеников, из них самое большое число выпускников в Тамбове - 1411 человек. Выпускников школ сельской местности – 1403.



Результаты экзаменов выпускников области сопоставимы с общероссийскими результатами. В течение трех лет в области около 30 ребят получают 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам.



Ежегодно более 80 процентов выпускников по результатам ЕГЭ поступают в образовательные организации высшего образования. За три года более 500 выпускников успешно поступили в престижные вузы страны (ВШЭ - 49 чел., МГУ – 37 чел, Московский авиационный институт - 19 чел., РНИМУ имени И.И. Пирогова - 17 чел, Московский энергетический институт -14 чел., МГТУ им. Баумана -12 чел., Московский институт электронной техники -12 чел., МФТИ- 11 чел., МГИМО – 11 чел., МИФИ – 10 чел.).



По результатам рейтинга РИА-НОВОСТИ в списки лучших школ России включены 18 общеобразовательных организаций Тамбовской области. В топ 500 вошли 4 городские общеобразовательные организации Мичуринский лицей – интернат, лицей № 6, гимназия №12 имени Г.Р. Державина, лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина г. Тамбова. В топ 200 вошли 8 сельских школ Мичуринского (2 школы), Моршанского, Пичаевского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского районов (2 школы).



В топ 200 вошли 6 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся. Это -Мичуринский лицей – интернат, лицей № 6, гимназия №12 имени Г.Р. Державина, лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина, лицей №28 имени Н.А. Рябова, лицей №29 г. Тамбова.



В 2017 году 4 представителя области стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в том числе 2 выпускника текущего года (1 победитель, 3 призера) по 4 учебным предметам (ОБЖ, обществознание, география, экология).



В настоящее время в области, начиная с 23 июня и вплоть до 1 июля, проходят выпускные вечера. В адрес выпускников звучат добрые пожелания и напутственные слова. Сдав ЕГЭ, ребята готовятся к новой, взрослой жизни. По информации областного управления образования и науки, в 2017 году школу закончили 3868 учеников, из них самое большое число выпускников в Тамбове - 1411 человек. Выпускников школ сельской местности – 1403.Результаты экзаменов выпускников области сопоставимы с общероссийскими результатами. В течение трех лет в области около 30 ребят получают 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам.Ежегодно более 80 процентов выпускников по результатам ЕГЭ поступают в образовательные организации высшего образования. За три года более 500 выпускников успешно поступили в престижные вузы страны (ВШЭ - 49 чел., МГУ – 37 чел, Московский авиационный институт - 19 чел., РНИМУ имени И.И. Пирогова - 17 чел, Московский энергетический институт -14 чел., МГТУ им. Баумана -12 чел., Московский институт электронной техники -12 чел., МФТИ- 11 чел., МГИМО – 11 чел., МИФИ – 10 чел.).По результатам рейтинга РИА-НОВОСТИ в списки лучших школ России включены 18 общеобразовательных организаций Тамбовской области. В топ 500 вошли 4 городские общеобразовательные организации Мичуринский лицей – интернат, лицей № 6, гимназия №12 имени Г.Р. Державина, лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина г. Тамбова. В топ 200 вошли 8 сельских школ Мичуринского (2 школы), Моршанского, Пичаевского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского районов (2 школы).В топ 200 вошли 6 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся. Это -Мичуринский лицей – интернат, лицей № 6, гимназия №12 имени Г.Р. Державина, лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина, лицей №28 имени Н.А. Рябова, лицей №29 г. Тамбова.В 2017 году 4 представителя области стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в том числе 2 выпускника текущего года (1 победитель, 3 призера) по 4 учебным предметам (ОБЖ, обществознание, география, экология).В настоящее время в области, начиная с 23 июня и вплоть до 1 июля, проходят выпускные вечера. В адрес выпускников звучат добрые пожелания и напутственные слова. Сдав ЕГЭ, ребята готовятся к новой, взрослой жизни.



