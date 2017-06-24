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Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результаты

Сегодня, 11:01
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Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результатыПо информации областного управления образования и науки, в 2017 году школу закончили 3868 учеников, из них самое большое число выпускников в Тамбове - 1411 человек. Выпускников школ сельской местности – 1403.

Результаты экзаменов выпускников области сопоставимы с общероссийскими результатами. В течение трех лет в области около 30 ребят получают 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам.

Ежегодно более 80 процентов выпускников по результатам ЕГЭ поступают в образовательные организации высшего образования. За три года более 500 выпускников успешно поступили в престижные вузы страны (ВШЭ - 49 чел., МГУ – 37 чел, Московский авиационный институт - 19 чел., РНИМУ имени И.И. Пирогова - 17 чел, Московский энергетический институт -14 чел., МГТУ им. Баумана -12 чел., Московский институт электронной техники -12 чел., МФТИ- 11 чел., МГИМО – 11 чел., МИФИ – 10 чел.).

По результатам рейтинга РИА-НОВОСТИ в списки лучших школ России включены 18 общеобразовательных организаций Тамбовской области. В топ 500 вошли 4 городские общеобразовательные организации Мичуринский лицей – интернат, лицей № 6, гимназия №12 имени Г.Р. Державина, лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина г. Тамбова. В топ 200 вошли 8 сельских школ Мичуринского (2 школы), Моршанского, Пичаевского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского районов (2 школы).

В топ 200 вошли 6 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся. Это -Мичуринский лицей – интернат, лицей № 6, гимназия №12 имени Г.Р. Державина, лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина, лицей №28 имени Н.А. Рябова, лицей №29 г. Тамбова.

В 2017 году 4 представителя области стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в том числе 2 выпускника текущего года (1 победитель, 3 призера) по 4 учебным предметам (ОБЖ, обществознание, география, экология).

В настоящее время в области, начиная с 23 июня и вплоть до 1 июля, проходят выпускные вечера. В адрес выпускников звучат добрые пожелания и напутственные слова. Сдав ЕГЭ, ребята готовятся к новой, взрослой жизни.
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