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Улицы нового микрорайона Тамбова назовут в честь 29 писателей
28 июня 2017
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Новый жилой микрорайон Тамбова получит название Литературный, а улицы в нем будут названы в честь русских писателей. Соответствующее решение было принято в Тамбовской городской думе, сообщает ТАСС.
"Тамбовская городская дума приняла решение назвать новый микрорайон Литературным. Таким образом, теперь в городе появятся проспект имени Пушкина, улица Грина, Солженицына, Платонова, Пастернака, Бурлюка, Баратынского, Замятина, Бунина, Цветаевой, Мандельштама и других известных деятелей литературы", - сказала ТАСС председатель комитета архитектуры, развития и реконструкции администрации Тамбова Надежда Лошакова.
Идея назвать микрорайон в честь деятелей литературы принадлежит тамбовским студентам-филологам. В начале каждой улицы планируется повесить памятные таблички, рассказывающие о судьбе писателя, в честь которого названа та или иная улица. Новый микрорайон включает в себя два земельных участка площадью 120 га и 62,3 га. Эта земля будет распределена между льготниками, в том числе, ветеранами и многодетными семьями под малоэтажную жилую застройку. Проживать в нем будут порядка 4,5 тыс. человек.
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