В Ржаксе трактор чудом не убил пенсионера 0 В поселке Ржакса Тамбовской области 28 июня на улице Советской водитель трактора «Т-150К» допустил наезд на велосипед «Десна», под управлением мужчины 1935 года рождения, который двигался навстречу трактору и, не убедившись в безопасности маневра, совершал поворот налево.

«Сады Мичурина» получили 60 миллионов рублей 0 Региональные власти планируют создать крупный садоводческий комплекс «Сады Мичурина» площадью 1 тыс. га в Тамбовской области. Проект, в реализацию которого вложено порядка 60 млн рублей, представил заместитель губернатора Сергей Иванов в ходе выездного заседания комитета облдумы по аграрным

Котовск может стать территорией опережающего развития 0 На очередном заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных образований Российской Федерации (моногородов) принято решение рекомендовать присвоить статус ТОСЭР моногороду Котовску Тамбовской области.

100 баллов за ЕГЭ по английскому языку набрал один выпускник 0 Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена по иностранным языкам в Тамбовской области. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, подавляющее большинство участников экзамена выбрали английский язык (245 человек). Из них только выпускница лицея №29

Жителей пострадавшего от взрыва дома в Моршанске заселят в середине июля 0 В Моршанске идут восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа. За ходом их проведения сегодня проследил первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Улицы нового микрорайона Тамбова назовут в честь 29 писателей 0 Новый жилой микрорайон Тамбова получит название Литературный, а улицы в нем будут названы в честь русских писателей. Соответствующее решение было принято в Тамбовской городской думе, сообщает ТАСС.

В усадьбе Асеевых состоялась торжественная церемония чествования талантливых выпускников 0 В торжественной церемонии приняли участие 36 человек - это победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований и президентских состязаний. За успехи в учебе и спорте лучшие выпускники области были удостоены благодарственных писем

На маслозаводе в Мичуринском районе запускают новую линию 0 В этом году маслозавод «Дружба» в селе Новоникольское Мичуринского района приобретает и запускает линию по производству глазированных сырков. Общий объём инвестиций в данный проект составляет семь миллионов рублей.

Тамбовские выпускники показывают успешные экзаменационные результаты 0 По информации областного управления образования и науки, в 2017 году школу закончили 3868 учеников, из них самое большое число выпускников в Тамбове - 1411 человек. Выпускников школ сельской местности – 1403.

Сын липецкого губернатора сбил насмерть женщину 0 В Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Роман Королёв является сыном

Губернаторам готовят кнут и пряник 0 Как стало известно на прошлой неделе, одной из ключевых тем президентской кампании может стать пересмотр межбюджетных отношений в пользу субъектов РФ. В предвыборной программе Владимира Путина, в случае его выдвижения на новый срок, важное место займет вопрос передачи регионам дополнительных

Сталин и Путин - самые выдающиеся личности всех времен и народов 0 По мнению россиян самым выдающимся человеком всех времен и народов является Иосиф Джугашвили (Сталин), на втором месте Владимир Путин, на третьем - Александр Пушкин. Такие данные приводят социологи из Левада-Центра.

В Мичуринском и Староюрьевском районах идет расчистка рек 0 По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользования, в Мичуринском и Староюрьевском районах проводятся работы по экологической реабилитации рек.

Тамбовский дом ребенка получит почти 20 миллионов рублей 0 Как отметили в управлении здравоохранения области, средства резервного фонда Президента РФ будут направлены в 2017 году на ремонт групповых помещений с заменой инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. Кроме того, предусмотрен ремонт пожарных лестниц и отмосток,

В Мичуринском районе в ДТП погибли два человека 0 В Мичуринском районе Тамбовской области утром 24 июня в реке Польной Воронеж был обнаружен автомобиль с телами двух погибших людей.

#Я еду на НАШЕСТВИЕ бесплатно! 0 7, 8 и 9 июля в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017! Каждый год организаторы фестиваля стараются сделать так, чтобы дорога на фестиваль и обратно не омрачала три прекрасных дня НАШЕСТВИЯ – и в этом году при поддержке РЖД и предпринимателя Андрея Морозова это удалось.

НАШЕСТВИЕ 2017 приглашает гостей 0 В Москве 21 июня 2017 года в 17:00 состоялась пресс-конференция организаторов, партнеров и музыкантов «НАШЕСТВИЯ 2017». В этом году «НАШЕ Радио» решило отказаться от традиционного формата пресс-конференций и провести репетицию «НАШЕСТВИЯ» в центре Москвы в пространстве DI Telegraph.

Электронные технологии управления городом 0 Мэр Сеула Пак Вон Сун представил журналистам новейшую разработку южнокорейских IT-специалистов – интерактивную систему управления городом Seoul Live. На презентации, состоявшейся в кабинете градоначальника, он продемонстрировал ее возможности, которые кажутся совершенно фантастическими, сообщает

Тамбовчане на страницах «Литературной газеты» 0 На страницах очередного номера общественно-политического еженедельника «Литературная газета» напечатаны произведения наших земляков. Так, в приложении издания «Литературный резерв» опубликована статья члена СП России, Почетного гражданина Тамбова Валентины Тихоновны Дорожкиной, в которой автор