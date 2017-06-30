Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области получил тысячу обращений Комментариев: 0



Владимир Репин представил членам Общественной палаты Тамбовской области доклад «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области в 2016 году». В ходе доклада Уполномоченный по правам человека проинформировал участников заседания о положении дел в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина нашего региона. Особое внимание было уделено соблюдению избирательных прав граждан во время агитационной кампании и в процессе выборов осенью 2016 года.



- В нашем регионе была создана горячая линия, по которой гражданин мог обратиться с возникающими вопросами или жалобами. Но стоит отметить, что нарушений избирательного права выявлено не было, - доложил Владимир Репин. За отчетный период к Уполномоченному по правам человека поступило около тысячи обращений жителей области. Люди обращались за помощью по вопросам предоставления жилья отдельным категориям граждан, своевременной выплаты заработной платы, осуществления трудовых отношений без заключения соответствующих договоров и др. Только в двухстах обращениях специалисты аппарата Уполномоченного не отметили нарушений прав и свобод граждан. Большее количество нарушений приходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства.



- Представленный доклад – фундаментальный труд. По каждому разделу даны конкретные выводы и предложения. Предлагаю ввести в практику ежегодное рассмотрение докладов Уполномоченного по правам человека в формате расширенного заседания совета палаты, - заявил Владимир Пеньков. В конце заседания Уполномоченный по правам человека со своей стороны поблагодарил членов Общественной палаты за предоставленную возможность выразить свое мнение в отношении положения дел в сфере прав и свобод граждан нашего региона. В свою очередь участники заседания поддержали инициативу председателя о ежегодных заслушиваниях докладов о соблюдении прав и свобод человека и гражданина и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. Члены Общественной палаты Тамбовской области ознакомились с докладом о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Тамбовской области в 2016 году. 30 июня в зале ТОГАУК «Тамбовтеатр» состоялось заседание совета Общественной платы при участии Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Владимира Репина. Открыл и вел заседание председатель совета палаты, профессор Владимир Пеньков.Владимир Репин представил членам Общественной палаты Тамбовской области доклад «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области в 2016 году». В ходе доклада Уполномоченный по правам человека проинформировал участников заседания о положении дел в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина нашего региона. Особое внимание было уделено соблюдению избирательных прав граждан во время агитационной кампании и в процессе выборов осенью 2016 года.- В нашем регионе была создана горячая линия, по которой гражданин мог обратиться с возникающими вопросами или жалобами. Но стоит отметить, что нарушений избирательного права выявлено не было, - доложил Владимир Репин. За отчетный период к Уполномоченному по правам человека поступило около тысячи обращений жителей области. Люди обращались за помощью по вопросам предоставления жилья отдельным категориям граждан, своевременной выплаты заработной платы, осуществления трудовых отношений без заключения соответствующих договоров и др. Только в двухстах обращениях специалисты аппарата Уполномоченного не отметили нарушений прав и свобод граждан. Большее количество нарушений приходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства.- Представленный доклад – фундаментальный труд. По каждому разделу даны конкретные выводы и предложения. Предлагаю ввести в практику ежегодное рассмотрение докладов Уполномоченного по правам человека в формате расширенного заседания совета палаты, - заявил Владимир Пеньков. В конце заседания Уполномоченный по правам человека со своей стороны поблагодарил членов Общественной палаты за предоставленную возможность выразить свое мнение в отношении положения дел в сфере прав и свобод граждан нашего региона. В свою очередь участники заседания поддержали инициативу председателя о ежегодных заслушиваниях докладов о соблюдении прав и свобод человека и гражданина и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.



