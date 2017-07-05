Общественники проверили работу более 20 лечебных учреждений в Тамбовской области Комментариев: 0



Всего волонтеры опросили 180 человек. Пациенты положительно оценили доброжелательность и компетентность врачей, а также доступность медицинской помощи. Однако общественники выявили и недостатки в организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. В поликлинике нет пандуса и выделенной линии ступенек, отсутствует кнопка вызова персонала для оказания помощи маломобильным гражданам. В поликлинике не всегда открыты туалетные комнаты и пациенты вынуждены посещать приспособленное помещение во дворе.



Повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей области, особенно проживающих в сельской местности, ключевая задача, которая поставлена перед системой здравоохранения региона губернатором Александром Никитиным. Независимая оценка качества медуслуг позволит выявить и устранить недостатки в работе лечебных учреждений, создать более комфортные условия для обслуживания пациентов тамбовских клиник.



В 2016 году независимая оценка качества оказания медицинских услуг проводилась в отношении 17 медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий. В их числе - 13 государственных учреждений здравоохранения, 3 ведомственных учреждения здравоохранения и 1 частная медицинская организация.



В этом году список проверяемых лечебных учреждений значительно расширен. Общественники уже посетили более 20 больниц, среди которых ветеранский госпиталь, областная стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи в Мичуринске, областная станция переливания крови, Гавриловская, Жердевская, Знаменская, Никифоровская, Пичаевская, Сампурская, Сосновская и Староюрьевская ЦРБ, частное медучреждение «Домашний доктор». В ближайшее время они проведут проверку в Уметской, Жердевской и Петровской ЦРБ.



Общественный совет при управлении здравоохранения Тамбовской области был создан в 2013 году в рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства России «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». В его состав вошли 18 человек, среди них трое - представители Общественной палаты Тамбовской области. Представитель Общественного совета управления здравоохранения области Павел Щербинин и волонтеры из числа студентов Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина посетили Мичуринскую центральную районную больницу. Здесь они провели анонимное анкетирование пациентов и оценили, насколько комфортные удобства созданы для посетителей.Всего волонтеры опросили 180 человек. Пациенты положительно оценили доброжелательность и компетентность врачей, а также доступность медицинской помощи. Однако общественники выявили и недостатки в организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. В поликлинике нет пандуса и выделенной линии ступенек, отсутствует кнопка вызова персонала для оказания помощи маломобильным гражданам. В поликлинике не всегда открыты туалетные комнаты и пациенты вынуждены посещать приспособленное помещение во дворе.Повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей области, особенно проживающих в сельской местности, ключевая задача, которая поставлена перед системой здравоохранения региона губернатором Александром Никитиным. Независимая оценка качества медуслуг позволит выявить и устранить недостатки в работе лечебных учреждений, создать более комфортные условия для обслуживания пациентов тамбовских клиник.В 2016 году независимая оценка качества оказания медицинских услуг проводилась в отношении 17 медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий. В их числе - 13 государственных учреждений здравоохранения, 3 ведомственных учреждения здравоохранения и 1 частная медицинская организация.В этом году список проверяемых лечебных учреждений значительно расширен. Общественники уже посетили более 20 больниц, среди которых ветеранский госпиталь, областная стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи в Мичуринске, областная станция переливания крови, Гавриловская, Жердевская, Знаменская, Никифоровская, Пичаевская, Сампурская, Сосновская и Староюрьевская ЦРБ, частное медучреждение «Домашний доктор». В ближайшее время они проведут проверку в Уметской, Жердевской и Петровской ЦРБ.Общественный совет при управлении здравоохранения Тамбовской области был создан в 2013 году в рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства России «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». В его состав вошли 18 человек, среди них трое - представители Общественной палаты Тамбовской области.



