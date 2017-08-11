На строительство перинатального центра в Тамбове будут выделены дополнительные средства Комментариев: 0



Как пояснили в «Ростехе», решение о выделении дополнительного финансирования обусловлено объективным увеличением стоимости работ. Проектная документация готовилась в 2014 году, в других ценовых условиях. При этом в ряде случаев дофинансирование сопряжено с претензиями в адрес подрядных организаций, которые не выдерживали сроки, не соблюдали требования к качеству работ и допустили кассовые разрывы.



На прошлой неделе председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Тамбов и наблюдал, как ведется строительство перинатального центра. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за разногласий между подрядчиками и заказчиком, в роли которого выступает государственная корпорация «Ростех». Ситуация изменилась после вмешательства президента России Владимира Путина. По новому графику объект должен быть сдан к 1 ноября 2017 года.



Вячеслав Володин дал высокую оценку увиденному и отметил, что проблема переноса сроков окончания строительства существует во многих регионах: "Есть поручение президента о строительстве перинатальных центров в регионах. Здесь, в Тамбовской области, делается всё, чтобы достроить центр в срок. Непросто сдать объект, когда меняется несколько подрядчиков. Но сейчас ситуация разрешилась. Это заслуга губернатора Александра Никитина, который лично следит за строительством». В ответ губернатор Александр Никитин сказал: «Благодарю за поддержку на федеральном уровне. Объект будет сдан вовремя».



Перинатальный центр в Тамбове рассчитан на 150 коек. Он станет ведущим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 миллиарда рублей, из которых более 500 миллионов рублей - средства бюджета области.



В настоящее время степень готовности объекта составляет 70 процентов: в корпусе здания ведется монтаж вентиляции, инженерных коммуникаций, внутренняя отделка, устройство кровли, практически завершена установка оконных блоков и кладка перегородок.



При общении с губернатором Александром Никитиным спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил тамбовских медиков, которым удалось добиться самых низких показателей в стране младенческой смертности. «Ввод в эксплуатацию перинатального центра поможет вообще ее ликвидировать, к этому надо стремиться", - подчеркнул он. Госкорпорация «Ростех» увеличивает финансирование строительства перинатальных центров в России и выделяет на эти цели 1,7 миллиарда рублей. В ближайшие месяцы будет дофинансирован объект и в Тамбовской области.Как пояснили в «Ростехе», решение о выделении дополнительного финансирования обусловлено объективным увеличением стоимости работ. Проектная документация готовилась в 2014 году, в других ценовых условиях. При этом в ряде случаев дофинансирование сопряжено с претензиями в адрес подрядных организаций, которые не выдерживали сроки, не соблюдали требования к качеству работ и допустили кассовые разрывы.На прошлой неделе председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Тамбов и наблюдал, как ведется строительство перинатального центра. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за разногласий между подрядчиками и заказчиком, в роли которого выступает государственная корпорация «Ростех». Ситуация изменилась после вмешательства президента России Владимира Путина. По новому графику объект должен быть сдан к 1 ноября 2017 года.Вячеслав Володин дал высокую оценку увиденному и отметил, что проблема переноса сроков окончания строительства существует во многих регионах: "Есть поручение президента о строительстве перинатальных центров в регионах. Здесь, в Тамбовской области, делается всё, чтобы достроить центр в срок. Непросто сдать объект, когда меняется несколько подрядчиков. Но сейчас ситуация разрешилась. Это заслуга губернатора Александра Никитина, который лично следит за строительством». В ответ губернатор Александр Никитин сказал: «Благодарю за поддержку на федеральном уровне. Объект будет сдан вовремя».Перинатальный центр в Тамбове рассчитан на 150 коек. Он станет ведущим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет более 2,6 миллиарда рублей, из которых более 500 миллионов рублей - средства бюджета области.В настоящее время степень готовности объекта составляет 70 процентов: в корпусе здания ведется монтаж вентиляции, инженерных коммуникаций, внутренняя отделка, устройство кровли, практически завершена установка оконных блоков и кладка перегородок.При общении с губернатором Александром Никитиным спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил тамбовских медиков, которым удалось добиться самых низких показателей в стране младенческой смертности. «Ввод в эксплуатацию перинатального центра поможет вообще ее ликвидировать, к этому надо стремиться", - подчеркнул он.



