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В Тамбовскую область поступят 25 новых школьных автобусов
Сегодня, 08:56
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25 новых школьных автобусов за счет средств федерального бюджета будет поставлено в Тамбовскую область в этом году. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Подписанным распоряжением предусмотрена поставка в 2017 году 1549 школьных автобусов в 77 субъектов Федерации. «Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда правительства России на закупку в 2017 году школьных автобусов для организаций, определенных Минобрнауки России в субъектах Федерации», - говорится в документе.
Тамбовская область получит 25 школьных автобусов: 10 вместимостью 12-12 человек и 15 вместимостью 22-24 человека.
Как сказано в постановлении, школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод» и ООО «Волгабас».
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