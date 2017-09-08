Что нужно знать про имущественные налоги Комментариев: 0



До конца октября собственники движимого и недвижимого имущества получат налоговое уведомление с учетом всех объектов, имеющихся у них в целом по России. По вопросам, связанным с исчислением имущественных налогов, следует обращаться в налоговую инспекцию. Сделать это можно почтовым сообщением, обратившись лично или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При подтверждении сведений будет произведен перерасчет налога. Телефон «горячей линии» ИФНС России по г.Тамбову: 57-49-26.



Обращаем внимание, что при исчислении налога на имущество физических лиц за 2016 год применяется коэффициент-дефлятор, который равен 1,329.

Также напоминаем, что налоговая льгота по налогу на имущество предоставляется только в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения льгот (на одну квартиру, на один дом, на один гараж). Если собственник имущества, имеющий право на льготу, не представил уведомления о выбранном объекте налогообложения, льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.



Граждане, впервые получившие право на льготы в 2016 году, должны заявить о своем праве и представить подтверждающие документы в налоговую инспекцию. Уточнить принадлежность к категории льготников можно на сайте ФНС России (



Отдел работы с налогоплательщиками

ИФНС России по г.Тамбову.

ИФНС России по г.Тамбову напоминает, что 1 декабря 2017 года наступает срок уплаты земельного и транспортного налогов и налога на имущество физических лиц за 2016 год.До конца октября собственники движимого и недвижимого имущества получат налоговое уведомление с учетом всех объектов, имеющихся у них в целом по России. По вопросам, связанным с исчислением имущественных налогов, следует обращаться в налоговую инспекцию. Сделать это можно почтовым сообщением, обратившись лично или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При подтверждении сведений будет произведен перерасчет налога. Телефон «горячей линии» ИФНС России по г.Тамбову: 57-49-26.Обращаем внимание, что при исчислении налога на имущество физических лиц за 2016 год применяется коэффициент-дефлятор, который равен 1,329.Также напоминаем, что налоговая льгота по налогу на имущество предоставляется только в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения льгот (на одну квартиру, на один дом, на один гараж). Если собственник имущества, имеющий право на льготу, не представил уведомления о выбранном объекте налогообложения, льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.Граждане, впервые получившие право на льготы в 2016 году, должны заявить о своем праве и представить подтверждающие документы в налоговую инспекцию. Уточнить принадлежность к категории льготников можно на сайте ФНС России ( www.nalog.ru ) с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».



