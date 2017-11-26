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Срок уплаты налогов совсем близко
Сегодня, 14:01
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ИФНС России по г.Тамбову обращает внимание, что до окончательного срока уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2016 год осталось совсем немного времени. Заплатить налоги следует не позднее 1 декабря.
Тем гражданам, кто еще не заплатил налоги, стоит поторопиться, чтобы исполнить свои обязанности в срок. Ведь уже со 2 декабря образуется задолженность, а на сумму неуплаченных налогов будут начислены пени за каждый день просрочки платежа.
Узнать сумму исчисленных имущественных налогов можно на сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Здесь же можно и оплатить налоги.
Кроме того, собственники движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного в г.Тамбове, могут получить дубликаты уведомлений в налоговой инспекции. В четверг, 30 ноября, это можно сделать до 20 часов. И у вас останется еще целый день, чтобы успеть оплатить налоги без штрафных санкций.
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